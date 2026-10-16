Alfredo Cornejo estrecha lazos con China, pero el desafío es convertir la diplomacia en resultados para Mendoza

El acercamiento de Mendoza con China sumó un nuevo capítulo con la visita de representantes de la Universidad Normal de Nanjing, recibidos por el gobernador Alfredo Cornejo en el marco de la X Semana de la Cultura China. El mandatario destacó la importancia de profundizar los vínculos educativos y culturales, aunque el desafío será traducir esos gestos en oportunidades concretas para los mendocinos.

Según informó Cornejo, actualmente 500 estudiantes aprenden chino mandarín en seis departamentos de la provincia. Además, planteó la necesidad de fortalecer la formación de profesores y promover becas completas para quienes acrediten un nivel HSK 4 o superior, una certificación de competencia en el idioma.

Recibimos a la comitiva de la Universidad Normal de Nanjing, en el marco de la Semana China en Mendoza, para seguir ampliando la cooperación educativa entre ambos países.



Hoy, 500 estudiantes mendocinos aprenden chino mandarín en seis departamentos. Queremos que cada vez más… pic.twitter.com/rel14BhgtL — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 15, 2026

El anuncio abre una serie de preguntas sobre el alcance de la iniciativa: cuántas becas se otorgarán, qué instituciones podrán acceder a ellas, cuáles serán los criterios de selección y qué financiamiento tendrán estos programas. También será relevante conocer si se establecerán metas para ampliar la cantidad de estudiantes y docentes capacitados.

La agenda cultural incluye actividades académicas, artísticas y musicales, con participación de instituciones locales y representantes chinos. El Instituto Confucio, creado en 2024 por la Universidad de Congreso y la Universidad Normal de Nanjing, constituye uno de los espacios institucionales de ese vínculo.

Sin embargo, la relación entre Mendoza y China no se limita al intercambio cultural. La Provincia también ha buscado atraer inversiones y ampliar sus exportaciones hacia ese mercado, con especial interés en sectores como la vitivinicultura, la agroindustria, la minería y la energía.

La diplomacia cultural puede fortalecer las relaciones entre territorios. La cuestión es cómo transformar las fotografías oficiales y los anuncios de cooperación en más formación, oportunidades de intercambio y beneficios verificables para la sociedad mendocina.