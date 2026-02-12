Alfredo Cornejo, entre el glamour de Europa y las protestas en Mendoza: la crisis en el sector vitivinícola que incomoda al Gobierno

El sector vitivinícola mendocino -y nacional- no atraviesa su mejor momento, y lejos está de hacerlo. Eclipsados por las luces y el glamour que engalanan Mendoza durante la época vendimial, los problemas en la industria no desaparecen. Por su parte, el gobierno de Alfredo Cornejo no termina de dar respuestas a unos productores cada vez más apremiados por sus urgencias. Las bodegas, también en crisis.

Mientras el Gobernador se encuentra en una gira oficial en París, desde donde anunciaba que la provincia será sede de un evento internacional para impulsar la venta de vino a granel, paradójicamente en Mendoza los productores realizaban una caravana hacia la Legislatura en señal de protesta por los precios de comercialización de sus frutos. Días atrás, un hecho similar se había vivido en San Juan, lo que da cuenta de la gravedad de la situación.

Para poner en contexto, mientras una estimación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) pronosticó una cosecha 9% inferior a la del año pasado, paradójicamente los precios que las bodegas están dispuestos a pagar por las uvas son inferiores al curso anterior. En algunos casos, incluso, no cubren el 50% de los costos, que han ido en aumento.

El precio de la uva, el gran reclamo de los viñateros.

Trasladado a números, un estudio del INTA concluye que el valor del kilo de uva debería estar por encima de los $420; sin embargo las bodegas “pretenden pagar entre $180 y $200, de junio a diciembre, tanto para blancas como la criolla“, según Luis Cañas, un referente de los productores.

Este desfasaje hizo que los productores fueran desgastándose hasta que su paciencia se terminó. Cansados de la falta de respuestas del Gobierno, los viñateros -que buscan que se declare la emergencia agrícola en toda la provincia- marcharon hasta la Legislatura con cajones de uva para regalar, en una clara señal de protesta. Ni siquiera el anuncio de lanzamiento de créditos para la cosecha contuvo la protesta.

Las bodegas no son ajenas a la crisis

Si bien esta semana las miradas se las llevó la protesta de los productores, la crisis en el sector no se reduce sólo a ellos.

Con Cornejo vestido de gala en Europa en la búsqueda de darle un impulso a la vitivinicultura mendocina, que cuenta con el problema de sobre stock de vino a granel causado en gran parte por la baja en el consumo, las bodegas atraviesan su propio laberinto.

El Gobernador anunció desde París que Mendoza sea sede de Vinexpo Explorer Mendoza 2026.

Al conflicto con los productores, se les suma una creciente presión financiera impulsada por el aumento constante de costos y la ya mencionada baja en el consumo. Todo este caldo de cultivo hace que la cadena de pagos .

Tan compleja y alarmante es la situación, que ya alcanzó a gigantes de la industria, como son las bodegas Norton y Bianchi.

En el caso de Norton, la empresa -que posee cheques rechazados por más de $1.440 millones– le solicitó a la Justicia la convocatoria a Concurso Preventivo de Acreedores para “asegurar su continuidad y las fuentes de trabajo”.

Por su parte, Bianchi acumula 75 cheques rechazados por más de $900 millones y lucha por refinanciar su deuda para evitar la quiebra.

La policía y la reforma laboral, otros frentes de conflicto para Cornejo

Los reclamos al Gobierno provincial lejos están de circunscribirse sólo a los problemas en la industria vitivinícola. Uno de los sectores que viene mostrando su malestar con el Ejecutivo es el de Seguridad, el cual clama por mejores condiciones laborales, además de mostrar una creciente preocupación por el estado de la salud mental de los efectivos.

En referencia al estado psicológico de los policías, cabe recordar que a fines de noviembre pasado desde el PJ habían presentado en la Legislatura un proyecto para que el Ministerio de Seguridad entregara datos claros y actualizados vinculados a la salud mental del personal policial y penitenciario. a iniciativa solicita saber cuántos agentes se encuentran bajo carpetas médicas por trastornos emocionales y cómo ha evolucionado esta situación desde 2020.

Imagen ilustrativa.

Unos días antes de la presentación del PJ habían sido los familiares de policías quienes se habían manifestado frente a Casa de Gobierno para exigirle al Ejecutivo más contención y mejoras laborales.

El malestar en las Fuerzas de Seguridad fue creciendo en el último tiempo, sobre todo tras una seguidilla de suicidios de efectivos. Sólo en 2025 fueron seis los casos registrados en la provincia.

En paralelo, mientras Cornejo afronta la etapa final de su gira europea, los principales focos se los lleva el tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación, donde los aliados del Ejecutivo provincial se mostrarán a favor de la iniciativa impulsada por Javier Milei, quien es aliado político del gobernador mendocino.

Tal como se había anunciado, distintos grupos gremialistas marcharon hasta la Legislatura provincial para mostrar su rechazo a la iniciativa y su descontento por la postura adoptada por el oficialismo mendocino en el Congreso.

En este contexto, con la vendimia a la vuelta de la esquina, el Gobernador deberá apuntar todos sus cañones a tratar de apaciguar a un sector vitivinícola que tiene a sus productores cada vez disgustados y a su industria con números en rojo, para evitar que los reclamos manchen a la Fiesta Máxima de los mendocinos. Reclamos a los que -además- podrían llegar a plegarse otros sectores no menos disconformes.