Alfredo Cornejo dirá presente en la recepción de Javier Milei al papa León XIV: cuándo será y quiénes más estarán

Alfredo Cornejo confirmó que participará de la recepción oficial que el presidente Javier Milei ofrecerá al papa León XIV durante su visita a la Argentina. El gobernador de Mendoza aceptó la invitación del Ejecutivo nacional para asistir al encuentro, el cual está previsto para el domingo 8 de noviembre, a las 18.30, en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria realizada por Milei incluye a los 23 gobernadores, al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los diputados y senadores nacionales. La intención es reunir a representantes de distintos espacios políticos en uno de los primeros actos institucionales de la visita del Sumo Pontífice.

En ese marco, Cornejo recibió la invitación el sábado y desde Casa de Gobierno ya confirmaron que estará presente. De esta manera, el mandatario mendocino formará parte de una recepción que también tendrá entre sus convocados a gobernadores opositores a la gestión de Milei, como son los casos del mandatario bonaerense Axel Kicillof, el riojano Ricardo Quintela, o el formoseño Gildo Insfrán, por citar algunos casos. También estará presente la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien desde hace tiempo ya cortó todo tipo de relación con el mandatario libertario y su entorno.

Martín Aveiro también confirmó su presencia

Entre los legisladores mendocinos que ya respondieron a la convocatoria se encuentra el tunuyanino Martín Aveiro, quien ya confirmó que asistirá a la recepción oficial.

Quien también confirmó su presencia fue el diputado Luis Petri, mientras que el resto de los representantes mendocinos en la Cámara Baja, todavía no había comunicado una decisión.

Por su parte, en el Senado, Mariana Juri aún evaluaba su asistencia por cuestiones operativas, mientras que Rodolfo Suarez confirmó que no podrá concurrir. Anabel Fernández Sagasti tampoco estará presente, ya que continúa de licencia por maternidad.

Cómo es la agenda del papa León XIV en Argentina

La recepción en el Palacio Libertad será parte de la agenda que León XIV desarrollará en el país hasta el miércoles 11 de noviembre. El domingo, el Papa llegará a la Argentina y será recibido por Milei en el Aeroparque Jorge Newbery. Luego mantendrán una reunión en la Casa Rosada y se trasladarán al Palacio Libertad para el acto oficial.

La agenda continuará el lunes 9 con una misa abierta en el Monumento a los Españoles, en Palermo; el martes 10, con una celebración religiosa en Córdoba; y el miércoles 11, con una visita a la Basílica de Luján y la despedida oficial en el aeropuerto de Ezeiza.