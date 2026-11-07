Alfredo Cornejo: “Desde hace más de una década venimos trabajando en ordenar las cuentas públicas”

El Gobernador Alfredo Cornejo participó este viernes de la XXI Fiesta Anual de Premiación Empresaria de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), y posteriormente asistió a la cena anual de ADERPE, la institución que representa a las firmas instaladas en el Carril Rodríguez Peña, en los departamentos de Godoy Cruz y Maipú.

Durante su intervención en la fiesta de la Asociación de Ejecutivos, en el Hotel Hilton, Cornejo destacó la importancia de la articulación entre los sectores público y privado y repasó las principales decisiones adoptadas por el Gobierno provincial para mejorar las condiciones de inversión, reducir la presión tributaria y acompañar la actividad económica.

El mandatario sostuvo que Mendoza mantiene desde hace más de una década una política orientada al ordenamiento de las cuentas públicas, la administración responsable de los recursos y la generación de condiciones favorables para las empresas, los emprendedores y los trabajadores.

“Desde hace más de una década venimos trabajando sobre una misma premisa, que es ordenar las cuentas públicas, administrar responsablemente los recursos y generar mejores condiciones para la actividad privada”, afirmó.

En ese sentido, señaló que el crecimiento económico requiere estabilidad macroeconómica, infraestructura, seguridad jurídica, menos burocracia y una presión tributaria cada vez más razonable. También consideró indispensable que el Estado no gaste sistemáticamente por encima de sus recursos.

Cornejo destacó que el equilibrio fiscal permitió sostener una política de disminución de impuestos incluso durante períodos de dificultades macroeconómicas nacionales.

“Desde 2017 en adelante llevamos 10 años consecutivos de reducciones tributarias y, con la propuesta de presupuesto que está en la Cámara de Diputados para su tratamiento, serán 11 ejercicios fiscales de alivio impositivo”, expresó.

Asimismo, indicó que la presión fiscal efectiva de Ingresos Brutos pasó del 3,6 % en 2016 y 2017 al 3 % en 2026, y manifestó la intención de continuar con esta política durante la próxima década.

“Esto no es ninguna casualidad, es una decisión política de fondo: que producir, invertir y generar empleo en Mendoza sea cada vez con menor costo fiscal”, sostuvo.