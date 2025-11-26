Search
Chicana al PJ

Alfredo Cornejo celebró el aval de Diputados a los cuatro proyectos mineros

El Gobernador destacó el apoyo legislativo a iniciativas clave para la minería y cuestionó al peronismo por su voto negativo en plena transición energética.

El gobernador Alfredo Cornejo celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de cuatro proyectos centrales para la política minera provincial y destacó el “comportamiento sensato” de la mayoría de los legisladores. Según expresó, la postura de los diputados estuvo alineada con “lo que demanda el mundo” y con lo que gran parte de la sociedad mendocina reclama para el desarrollo productivo.

En ese marco, Cornejo cuestionó la falta de apoyo del Partido Justicialista y el Kirchnerismo, al remarcar que esta fuerza política ha manifestado en reiteradas oportunidades una posición favorable hacia el desarrollo minero en Mendoza. Para el mandatario, el voto negativo resulta llamativo y podría estar influido por “meras especulaciones electorales”, debido a la cercanía de comicios en los ocho departamentos que desdoblaron sus elecciones municipales.

Uno de los proyectos destacados por el Gobernador fue la media sanción de PSJ Cobre Mendocino, una iniciativa que, afirmó, acerca a la provincia a producir el cobre que exige la transición energética global. A esto sumó el avance del Malargüe Distrito Minero Occidental II, iniciativas que consideró claves para ampliar la matriz productiva, generar empleo y sostener un crecimiento ordenado.

También obtuvieron media sanción el nuevo régimen jurídico de Regalías Mineras y la creación del Fondo de Compensación Ambiental, herramientas que, según Cornejo, refuerzan la necesidad de seguir avanzando con un proceso minero “serio y ordenado” en la provincia.

Todas las iniciativas aprobadas por Diputados deberán ser tratadas ahora en el Senado, instancia donde el Gobernador dijo confiar en que se mantendrá la misma “coherencia y responsabilidad” demostrada por la Cámara Baja.

