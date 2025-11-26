Alfredo Cornejo celebró el aval de Diputados a los cuatro proyectos mineros

El gobernador Alfredo Cornejo celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de cuatro proyectos centrales para la política minera provincial y destacó el “comportamiento sensato” de la mayoría de los legisladores. Según expresó, la postura de los diputados estuvo alineada con “lo que demanda el mundo” y con lo que gran parte de la sociedad mendocina reclama para el desarrollo productivo.

En ese marco, Cornejo cuestionó la falta de apoyo del Partido Justicialista y el Kirchnerismo, al remarcar que esta fuerza política ha manifestado en reiteradas oportunidades una posición favorable hacia el desarrollo minero en Mendoza. Para el mandatario, el voto negativo resulta llamativo y podría estar influido por “meras especulaciones electorales”, debido a la cercanía de comicios en los ocho departamentos que desdoblaron sus elecciones municipales.

Hoy, la gran mayoría de los diputados de la Legislatura provincial tuvieron un comportamiento sensato y alineado con lo que demanda el mundo y con lo que gran parte de la sociedad mendocina reclama. Lo llamativo es la falta de acompañamiento de la principal fuerza de la… pic.twitter.com/XWInlCkane — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) November 26, 2025

Uno de los proyectos destacados por el Gobernador fue la media sanción de PSJ Cobre Mendocino, una iniciativa que, afirmó, acerca a la provincia a producir el cobre que exige la transición energética global. A esto sumó el avance del Malargüe Distrito Minero Occidental II, iniciativas que consideró claves para ampliar la matriz productiva, generar empleo y sostener un crecimiento ordenado.

También obtuvieron media sanción el nuevo régimen jurídico de Regalías Mineras y la creación del Fondo de Compensación Ambiental, herramientas que, según Cornejo, refuerzan la necesidad de seguir avanzando con un proceso minero “serio y ordenado” en la provincia.

Todas las iniciativas aprobadas por Diputados deberán ser tratadas ahora en el Senado, instancia donde el Gobernador dijo confiar en que se mantendrá la misma “coherencia y responsabilidad” demostrada por la Cámara Baja.