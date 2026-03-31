Alfredo Cornejo busca reformar un artículo clave de la Constitución Provincial: con qué finalidad

Este lunes, desde San Rafael, el gobernador Alfredo Cornejo anunció que enviará a la Legislatura un proyecto para modificar la Constitución Provincial, con la finalidad de consagrar la autonomía municipal en los 18 departamentos de Mendoza. Esta iniciativa se da en un marco de disputas con el peronismo sanrafaelino, encabezado por los hermanos Omar y Emir Félix, que impulsaron un proceso para dictar su propia carta orgánica.

En concreto, la iniciativa ingresará el miércoles a la Legislatura y buscará modificar el artículo 197 de la Constitución provincial. Según el mandatario provincial, el objetivo es dar claridad, previsibilidad y respaldo institucional” a un esquema que, según sostuvo, ya existe en la práctica. “Si bien creemos que tienen autonomía, la vamos a consagrar en la Constitución Provincial”, afirmó, y agregó: “En un solo artículo vamos a incluir la autonomía para los 18 departamentos”.

Cornejo anunció en San Rafael que enviará un proyecto para modificar la Constitución Provincial (Foto: Gobierno de Mendoza).

De acuerdo a lo detallado, el proyecto contempla el reconocimiento formal de la autonomía, la habilitación para que cada municipio dicte su propia carta orgánica y una definición de competencias locales. Además, incluirá restricciones, entre ellas la imposibilidad de crear nuevos impuestos municipales. “No se pueden duplicar impuestos y hay que poner límites claros”, advirtió Natalio Mema, ministro de Gobierno de Mendoza.

Por otra parte, en paralelo, el Ejecutivo avanzará con una presentación ante la Suprema Corte de Justicia por “conflicto de poderes” contra el municipio de San Rafael. La acción será encabezada por la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de Diputados, Andrés Lombardi.

En ese sentido, Lombardi sostuvo que “la autonomía es un tema serio que requiere reglas claras, consenso y respeto institucional”, mientras que Casado apuntó contra el proceso que lleva adelante San Rafael al señalar que se inició “por fuera de la Constitución” y sin cumplir con los requisitos formales.

La disputa entre Provincia y San Rafael

Cabe recordar que las tensiones entre el Gobierno provincial y el de San Rafael escaló cuando el municipio del sur mendocino decidió impulsar un proceso para dictar su propia carta orgánica, el cual incluyó la elección de convencionales el pasado mes de febrero.

En ese sentido, el Cornejo sostiene que la medida adoptada por Omar Félix tiene “serias debilidades legales” y aseguró que “la convocatoria a la constituyente se hizo en una ordenanza que no salió por dos tercios de los votos“. Para el Ejecutivo, cualquier cambio en el régimen municipal debe pasar por la Legislatura, algo que -según argumentan- no ocurrió en el caso sanrafaelino.

Cuáles son los pasos para modificar la Constitución Provincial

La herramienta elegida por el gobierno de Cornejo es la enmienda constitucional, lo que le permite modificar artículos específicos.

El procedimiento contempla tres etapas: en primer lugar, la aprobación legislativa, que requiere el aval de dos tercios de ambas cámaras.

una vez superada esa instancia, la iniciativa debe someterse a consulta popular en la siguiente elección. Finalmente, si obtiene la mayoría de los votos, el Ejecutivo la promulga y queda incorporada al texto constitucional.

A diferencia de una reforma completa, este mecanismo no requiere la elección de convencionales constituyentes, ya que la modificación se realiza directamente sobre el artículo en cuestión.

De avanzar la propuesta oficial, todos los municipios deberán redactar su propia carta orgánica, lo que abrirá un proceso institucional más amplio en la provincia.