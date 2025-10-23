Alfredo Cornejo analizó la actualidad política de Argentina y aseguró que el 26 de octubre marcará “un punto de inflexión”

En la antesala de las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, el gobernador Alfredo Cornejo analizó el panorama político y económico de la Argentina. Según expuso el mandatario mendocino, los comicios legislativos “han funcionado históricamente como un plebiscito de gestión“.

De acuerdo a lo expresado por Cornejo, en las elecciones de medio término “no se vota por una persona, sino por una idea, por un rumbo. En esta oportunidad, los mendocinos tendremos la posibilidad de evaluar la gestión provincial y la nacional al mismo tiempo, porque ambas están ligadas al futuro del país“.

El Gobernador, además, se refirió a las recientes modificaciones en el Gabinete del presidente Javier Milei, y sostuvo que los cambios venideros estarán atados a los resultados electorales del domingo. “Entiendo que el resultado del 26 de octubre tendrá influencia sobre las decisiones que tome el Gobierno nacional. Si hay una victoria, será una ratificación del rumbo; si hay una derrota, será un llamado de atención. Pero, en cualquier caso, las elecciones marcan un punto de inflexión”, afirmó.

En cuanto a su gestión, aseguró que tiene una administración “equilibrada y con las cuentas ordenadas y una ejecución sostenida de obras estratégicas para el desarrollo”. En ese sentido, indicó: “Nuestra provincia no tiene déficit, administra con prudencia sus recursos y no ha incrementado impuestos. Estamos llevando adelante inversiones por casi 1.000 millones de dólares en obras de agua, energía y rutas, que son la base de una infraestructura sólida para el crecimiento. Sin embargo, si la macroeconomía no se estabiliza, ese esfuerzo pierde impacto“.

Según lo expresado por Cornejo, para que Argentina tenga un crecimiento sostenido se “requiere consensos amplios y acuerdos políticos que permitan aprobar reformas estructurales”. En esa línea, señaló: “Aun ganando en varias provincias, el Gobierno nacional no tendrá mayoría parlamentaria. Por eso, después del 26 de octubre será inexorable avanzar hacia un acuerdo amplio con los gobernadores. Solo con esas mayorías se podrán sancionar las leyes fiscales y laborales que el país necesita para crecer. Varios de nosotros estamos dispuestos a colaborar, porque no soportamos más una Argentina que avanza y retrocede permanentemente”.

Por otro lado, el mandatario provincial nuevamente remarcó la necesidad de que el país cuente con “reglas de juego estables” que faciliten la previsibilidad en el sector privado, lo que generaría generar nuevas inversiones. Además, si bien dijo que la situación de Argentina está atravesando una situación “difícil“, Cornejo expresó que “retroceder en este momento sería un error mayor. Volver a la inflación alta, a la baja inversión y al Estado sobredimensionado significaría perder las oportunidades que estamos construyendo“.

En referencia a los comicios del domingo, el Gobernador reconoció que las elecciones legislativas generan “menos interés” en la ciudadanía, aunque confió en que habrá una buena concurrencia. “Estimo que habrá una participación mayor que en otros comicios legislativos recientes”, señaló.

Finalmente, convocó a los mendocinos a participar activamente en los comicios y a reafirmar el rumbo de estabilidad que promueve su gestión. “Votar no es solo una obligación, es un derecho y una herramienta de poder ciudadano. Cada voto cuenta y tiene consecuencias sobre la economía, sobre la vida diaria, sobre las decisiones que afectan a todos. Por eso invito a los mendocinos a votar con responsabilidad, apoyando un modelo que busca consolidar el orden, la inversión y el trabajo como pilares de nuestra prosperidad”, concluyó.