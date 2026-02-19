Alfredo Cornejo acorrala al juez Sarmiento: mandó a los suyos a rechazarle un recurso

El Jury de Enjuciamiento no sólo blindó a Sergio Marinelli, sino que puso contra las cuerdas al juez penal Sebastián Sarmiento que buscaba dejar sin efecto la resolución con la que le abrieron el jury y lo suspendieron en el cargo.

Fue más notorio en este caso, quién le responde a quién. Mientras que los ministros de la Suprema Corte que están enfrentados a Alfredo Cornejo avalaron el planteo que hizo, los diputados y senadores radicales, además de los supremos radicales, rechazaron el recurso. Por mayoría, sigue adelante el juicio que en cualquier momento dará noticias de cuándo arranca el debate.

Sarmiento cuestionaba que la resolución no daba precisiones sobre la votación. Denunciaba que la ley indica, que luego de hacer el descargo, pasados 15 días, el jury de enjuiciamiento debe definir si abre el juicio o archiva la causa. Esa votación, nominal, no se plasmó en el acta, sino que se indicó que la decisión se tomó por mayoría.

Al margen de los tecnicismos y la cuestión jurídica, el juez penal que está suspendido luego de 5 causas en las que habría tenido mal desempeño y desorden de conducta, aduce que se han violado leyes y amenaza con ir a la Corte Suprema de la Nación.

A la hora de los votos, Omar Palermo, Mario Adaro, Julio Gómez y José Valerio fueron los ministros de la Suprema Corte que apoyaron al juez en su planteo, además del kirchnerista Helio Perviú. El resto de la Corte y los legisladores rechazaron el recurso. Todo indica que el juicio empezaría a mediados de marzo.