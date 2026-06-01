Alex Arce jugará el Mundial y festeja todo Independiente Rivadavia

La Selección de Paraguay oficializó su regreso a la élite del fútbol mundial con la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial 2026. El entrenador Gustavo Alfaro confirmó a los futbolistas que viajarán a Norteamérica, destacando la inclusión de figuras clave del ámbito local argentino.

La noticia generó gran impacto en Mendoza, ya que Alex Arce, el goleador de Independiente Rivadavia, forma parte de la nómina oficial. El atacante paraguayo se consolidó como una pieza fundamental en la estructura de la Lepra gracias a su regularidad y su destacada capacidad goleadora tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

La legión argentina y las bajas de último momento

En el desglose de la lista resalta la fuerte presencia de jugadores que militan en la Liga Profesional de Fútbol, sumando un total de cinco representantes actuales. Además de Arce, los elegidos por el técnico argentino son Orlando Gill (San Lorenzo), José Canale (Lanús), Alexandro Maidana (Talleres) y Gabriel Ávalos (Independiente).

Una de las sorpresas negativas para el equipo fue la ausencia de Adam Bareiro. A pesar de su buen rendimiento en Boca Juniors, el delantero quedó descartado debido a que no llegaría al cien por ciento físicamente tras sufrir un desgarro frente a Huracán. Su lugar fue ocupado por otros atacantes con rodaje internacional como Isidro Pitta de Bragantino.

Paraguay vuelve a disputar una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, siendo su última participación en Sudáfrica 2010. Para esta edición, Alfaro también apostó por la nacionalización de Maurício Magalhaes, volante nacido en Brasil que obtuvo la ciudadanía por sus raíces maternas y jugará su primer mundial.

Recordemos que el seleccionado paraguayo integra el Grupo D junto a Estados Unidos, Australia y Turquía, siendo su debut mundialista el viernes 12 de junio frente al combinado anfitrión en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Con este plantel, la Albirroja busca repetir o superar su histórica actuación de cuartos de final conseguida hace casi dos décadas, cuando fueron dirigidos por otro argentino, Gerardo “Tata” Martino.