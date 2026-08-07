Alertan por una nueva maniobra que afecta a jubilados y vacía cuentas bancarias

Una nueva modalidad de estafa mantiene en alerta a jubilados y pensionados, luego de que se multiplicaran las denuncias por débitos desconocidos que aparecen en las cuentas bancarias bajo el nombre de una supuesta cooperativa. La maniobra, que ya suma numerosos reclamos, consiste en generar un cobro que aparenta ser legítimo y que, en algunos casos, termina con la extracción de dinero de las cuentas de las víctimas.

Según los casos denunciados, el movimiento figura en el home banking como “Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Ltda. Fenanjor”, una entidad señalada en reiteradas presentaciones ante organismos de defensa del consumidor. Al creer que se trata de una deuda real o de una cuota pendiente, muchas personas autorizan el débito o intentan regularizar la situación. Es en ese momento cuando se concreta la maniobra fraudulenta y los estafadores logran acceder a fondos de la cuenta.

Las denuncias indican que los montos descontados suelen ser inferiores a los 5.000 pesos, una estrategia que buscaría evitar que el movimiento llame la atención. Los investigadores sospechan que los responsables aplican la técnica conocida como “hormigueo”, basada en realizar miles de pequeños descuentos para obtener una importante suma de dinero en conjunto. Hasta el momento, la mayoría de los casos involucran a clientes del Banco Nación y del Banco Provincia, aunque advierten que la modalidad podría alcanzar a usuarios de cualquier entidad financiera.

Especialistas recomiendan controlar periódicamente los movimientos del home banking, verificar cualquier débito no reconocido y realizar el reclamo ante el banco de manera inmediata. También señalaron que estos cobros no suelen figurar como débitos automáticos tradicionales ni aparecen asociados a empresas habilitadas, lo que dificulta detectar el origen de la maniobra y refuerza la importancia de revisar las cuentas con frecuencia.