Alertan por la “chinche del arce” en Tunuyán y recomiendan medidas para evitar que invada las casas

La presencia creciente de la chinche del arce en Tunuyán encendió una alerta preventiva en el departamento. Frente a la proliferación de este insecto, el municipio difundió una serie de recomendaciones y medidas de control que apuntan, principalmente, a evitar su ingreso a los hogares.

Desde la Dirección de Ambiente, Producción y Agrobioindustria y Espacios Verdes indicaron que el manejo de esta especie requiere monitoreo constante y acciones simples, pero sostenidas, por parte de los vecinos.

Qué es la chinche del arce y por qué preocupa

Se trata de un insecto invasor que en los últimos años comenzó a expandirse en distintos puntos de Mendoza, generando molestias en viviendas y espacios urbanos.

Si bien no representa un riesgo para la salud de las personas ni para las mascotas, su presencia masiva —sobre todo en determinadas épocas del año— puede volverse incómoda y difícil de controlar sin intervención.

Además, suele refugiarse en hojas secas, grietas y espacios reducidos, lo que facilita su ingreso a viviendas durante los meses más fríos.

Las claves para evitar su ingreso a las casas

El municipio puso el foco en la prevención como principal herramienta. En ese sentido, recomendó una serie de medidas básicas:

Sellar grietas en paredes, patios y jardines

Revisar aberturas y posibles puntos de ingreso

Reparar o reemplazar mosquiteros dañados

Mantener limpios los alrededores, evitando acumulación de hojas y escombros

Estas acciones apuntan a reducir los espacios donde el insecto puede alojarse y evitar que ingrese a los hogares.

Qué hacer si ya están dentro de la vivienda

En los casos en que la chinche del arce ya ingresó a una casa, se recomienda evitar el uso indiscriminado de químicos y optar por métodos simples.

Entre las alternativas sugeridas se encuentran barrer o aspirar los insectos, colocarlos en bolsas cerradas y exponerlas al sol. También se puede aplicar una solución casera de detergente y vinagre diluidos en agua sobre las agrupaciones.

Otra opción es el uso de productos domisanitarios de uso hogareño, siempre que estén habilitados y se utilicen siguiendo las indicaciones correspondientes.

Uso de químicos y restricciones

Uno de los puntos más importantes del comunicado es la advertencia sobre el uso de plaguicidas. Desde el municipio remarcaron que solo deben utilizarse productos autorizados para uso domiciliario y que está prohibido aplicar agroquímicos en el arbolado público.

Además, cualquier intervención sobre árboles requiere autorización previa, en el marco de la normativa vigente.

En ese sentido, se priorizan los métodos físicos y las intervenciones localizadas, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental.

Un control que depende también de los vecinos

Los organismos técnicos coinciden en que el control de esta plaga no depende únicamente del Estado, sino que requiere un trabajo conjunto con la comunidad.

De hecho, informes recientes señalan que el autocontrol domiciliario —a través de limpieza, monitoreo y aplicaciones puntuales— es clave para reducir la presencia del insecto de manera efectiva y sostenida.