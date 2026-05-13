Alertan por el aumento de casos de meningitis en Argentina y refuerzan el llamado a vacunarse

Los casos de meningitis en Argentina encendieron una señal de alerta sanitaria. Según datos del Boletín Epidemiológico Nacional, en lo que va de 2026 ya se registraron 172 casos en el país, una cifra superior a la habitual para esta época del año.

Especialistas advierten que, aunque no se trata de una enfermedad frecuente, su rápida evolución y el riesgo de secuelas graves hacen clave sostener la vacunación y la consulta médica temprana ante síntomas compatibles.

En paralelo, la provincia de Salta confirmó ocho casos de distintas etiologías en las últimas semanas, lo que volvió a poner el foco sobre la vigilancia epidemiológica y las estrategias de prevención.

Qué es la meningitis y por qué preocupa

La meningitis es una inflamación de las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por virus, bacterias, hongos o parásitos, aunque las formas bacterianas son las más graves y potencialmente mortales.

Entre los síntomas más frecuentes aparecen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz. En bebés y recién nacidos, los signos pueden ser menos específicos y manifestarse con irritabilidad, llanto persistente, somnolencia o rechazo al alimento.

“Reconocer estos signos y consultar de forma precoz es clave para iniciar el tratamiento adecuado y reducir el riesgo de secuelas”, explicó el infectólogo pediatra Enrique Casanueva.

El meningococo, una de las bacterias más peligrosas

Dentro de las meningitis bacterianas, una de las más preocupantes es la causada por el meningococo, una bacteria que puede provocar cuadros fulminantes incluso en personas previamente sanas.

La enfermedad afecta especialmente a menores de cinco años y presenta una letalidad estimada de entre el 10% y el 15%. Además, hasta un 20% de quienes sobreviven puede sufrir secuelas permanentes, como pérdida auditiva o trastornos neurológicos.

Los especialistas remarcan que, si bien las tasas en América Latina siguen siendo relativamente bajas, muchos casos podrían no estar correctamente notificados.

La vacunación, la principal herramienta de prevención

Ante este escenario, médicos y autoridades sanitarias insisten en reforzar la vacunación, considerada la herramienta más efectiva para prevenir las formas más graves de meningitis.

En Argentina, el Calendario Nacional de Vacunación incluye dosis contra las principales bacterias que pueden causar meningitis, como meningococo, neumococo y Haemophilus influenzae tipo b.

Sin embargo, una de las principales preocupaciones es la caída en las coberturas vacunales a medida que avanzan las edades.

Mientras que la primera dosis contra el meningococo alcanza una cobertura superior al 83% en bebés de tres meses, el porcentaje baja al 72,9% en el refuerzo de los 15 meses y cae al 51,9% en adolescentes de 11 años.

“Hace años que trabajamos para derribar la idea de que la vacunación es solo para la infancia. A lo largo de toda la vida existen vacunas que ayudan a prevenir enfermedades graves”, señaló Casanueva.