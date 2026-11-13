¿Alerta spoiler? El gesto del radicalismo con un municipio peronista con el presupuesto

El Concejo Deliberante de Maipú aprobó por unanimidad el Presupuesto Municipal 2027, en una votación que reunió a todos los bloques políticos y que dejó una señal de consenso en un departamento gobernado por el peronismo. El resultado también adquiere una lectura política en la antesala del debate por el Presupuesto provincial, donde el Gobierno de Alfredo Cornejo deberá buscar acuerdos con la oposición para conseguir los votos necesarios.

La aprobación contó con el acompañamiento de los concejales de todas las fuerzas con representación en el cuerpo, presidido por Emiliano Sallei. Es decir, los ediles radicales levantaron la mano. Según se informó desde el municipio, el proyecto fue analizado previamente en comisiones, donde los ediles realizaron consultas y observaciones sobre las partidas antes de llegar al recinto.

El dato político está en el respaldo del peronismo maipucino, que gobierna el departamento y que, en un escenario de discusión presupuestaria provincial, forma parte de un espacio opositor con capacidad de negociación. Aunque una votación municipal no anticipa necesariamente una réplica en la Legislatura, hay pistas.

Tras la votación, Sallei destacó el trabajo previo y el compromiso de los concejales. “Esta aprobación por unanimidad es el reflejo de un Concejo Deliberante que sabe escuchar, debatir con altura y poner a los vecinos de Maipú en el centro de cada decisión”, afirmó.

El presidente del cuerpo también sostuvo que el consenso fortalece las instituciones y valoró los aportes de los distintos bloques. La discusión provincial tendrá otra escala y otros intereses en juego. En ese contexto, la votación de Maipú funciona como una señal institucional, aunque todavía no como garantía de acompañamiento en la Legislatura.