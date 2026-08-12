Alerta sísmica en el celular: cómo activarla en Android y iPhone y qué funciona en Argentina

Vivir en Mendoza, una de las provincias con mayor actividad sísmica de Argentina, hace que conocer las herramientas disponibles para actuar frente a un terremoto sea especialmente importante. Entre ellas existe una función que muchos usuarios tienen en sus propios celulares y posiblemente desconocen: las alertas de sismos.

Los teléfonos Android cuentan con un sistema capaz de detectar terremotos y enviar advertencias a usuarios ubicados en zonas que podrían verse afectadas. Google confirma oficialmente que Argentina está incluida entre los países donde funciona su Sistema de Alertas de Terremotos de Android.

La tecnología puede advertir sobre determinados movimientos segundos antes de que lleguen las ondas más fuertes, aunque no debe interpretarse como un sistema capaz de predecir terremotos ni garantiza que todos los eventos sean detectados.

Cómo activar la alerta de sismos en Android

En los celulares con sistema operativo Android, la herramienta utiliza los sensores de los propios dispositivos y la ubicación aproximada para identificar movimientos y determinar qué usuarios deberían recibir una advertencia.

Para comprobar que está habilitada hay que:

Ingresar a Ajustes o Configuración. Seleccionar Seguridad y emergencia. Ingresar en Alertas de terremotos o Alertas de sismos. Verificar que la opción esté activada.

En algunos modelos, si no aparece “Seguridad y emergencia”, la función puede encontrarse dentro de Ubicación, en las opciones avanzadas. Google también permite buscar directamente “Alertas de sismos” desde el buscador de Configuración.

Además, para poder recibir las advertencias, el teléfono debe tener conexión Wi-Fi o datos móviles activados.

Qué sismos pueden generar una alerta

Google explica que Android utiliza la ubicación aproximada del usuario para enviar advertencias sobre terremotos cercanos de magnitud 4,5 o superior.

Sin embargo, la empresa aclara que no todos los terremotos pueden ser detectados y que las estimaciones sobre magnitud e intensidad pueden presentar errores. Incluso es posible que la notificación llegue antes, durante o después de que comience a sentirse el movimiento.

La función está activada de manera predeterminada en los dispositivos compatibles, aunque los usuarios pueden deshabilitarla.

¿Y qué pasa con los iPhone?

En los dispositivos iPhone el funcionamiento es diferente. Apple permite recibir alertas gubernamentales, de emergencia y de seguridad pública, pero su disponibilidad depende del país o región y de los sistemas habilitados por las autoridades.

En algunos países y versiones del sistema operativo también existen “Alertas de seguridad mejoradas”, que pueden ofrecer información complementaria frente a emergencias como terremotos o inundaciones. Si esa opción está disponible, puede encontrarse ingresando a Configuración > Notificaciones y revisando las alternativas que aparecen al final de la pantalla.

Por eso, no corresponde afirmar que los iPhone en Argentina cuentan con un sistema propio de detección sísmica equivalente al de Android. En los equipos de Apple, las alertas disponibles están condicionadas por los servicios habilitados en cada país o región.

Por qué puede ser útil en Mendoza

Para los mendocinos, revisar estas configuraciones puede incorporarse a las medidas habituales de prevención sísmica.

Una advertencia enviada al teléfono no permite saber con anticipación cuándo ocurrirá un terremoto, pero eventualmente puede proporcionar algunos segundos para adoptar una posición segura o alejarse de determinados riesgos.

Google remarca, además, que su sistema no reemplaza otras herramientas de emergencia y que no puede garantizar alertas ante todos los movimientos.

En una provincia como Mendoza, donde la preparación frente a los sismos forma parte de las políticas de prevención, tener activadas las herramientas disponibles en el celular puede sumar una capa adicional de información, pero nunca reemplaza las pautas de actuación y los planes familiares ante una emergencia.