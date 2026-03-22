Alerta por Zonda y cambios bruscos: así estará el tiempo este domingo, lunes y martes

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo sobre las condiciones meteorológicas en Mendoza, donde este domingo estará marcado por la presencia de viento Zonda en zonas de cordillera y sectores del sur provincial, junto a cambios de circulación hacia la noche.

Durante la jornada, se espera viento leve del norte en el Este y probabilidad de Zonda entre el mediodía y la tarde (afectando Malargüe, Uspallata y el oeste de San Rafael), con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h. Hacia la noche, ingresará viento sur desde el sur provincial que se extenderá al resto del territorio (alcanzando el norte y el este cerca de las 21 hs), con intensidad moderada.

En cuanto a las condiciones del cielo, el día comenzará mayormente despejado, aunque con inestabilidad hacia la tarde en el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este (especialmente en Santa Rosa y La Paz), con probabilidad de precipitaciones débiles en algunos sectores. En alta montaña, se espera mal tiempo con lluvias más intensas en el centro y sur, mejorando hacia la medianoche.

Para el lunes, el panorama será más estable: predominará el cielo despejado en toda la provincia y continuará el viento sur durante la mañana (principalmente en el Este), rotando luego a brisas leves del norte por la tarde en el Valle de Uco y zona Sur. La temperatura mostrará un leve descenso, con una máxima cercana a los 21°C.

Finalmente, el martes presentará condiciones de buen tiempo general, con cielo despejado y ascenso de la temperatura hasta los 26°C, acompañado por viento del norte durante gran parte del día. Sin embargo, hacia la medianoche volverá a ingresar viento sur (con ráfagas cercanas a 35 km/h), marcando un nuevo cambio en las condiciones para mitad de semana.