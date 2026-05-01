Alerta por viento Zonda en el Valle de Uco: cómo se siente la tarde de este viernes

El Valle de Uco amaneció este viernes bajo alerta amarilla por probables condiciones de viento Zonda en la zona sur de la región (incluyendo áreas precordilleranas), según informó el Gobierno de Mendoza a las 7 de la mañana. A este fenómeno se suma el ingreso de viento sur que impactará en distintos puntos de la provincia, lo que podría generar cambios bruscos en el tiempo hacia el cierre de la jornada.

De acuerdo al reporte del Observatorio Meteorológico, difundido por el especialista Mariano García, el día se presentará con poca nubosidad y temperaturas templadas, aunque con la posibilidad de ráfagas de Zonda en sectores específicos del sur del Valle de Uco. La máxima alcanzará los 25 grados, mientras que la mínima fue de 9 grados, en una jornada que comenzó estable pero con condiciones propicias para la inestabilidad.

El fenómeno del Zonda, característico de la región, suele provocar aumento repentino de la temperatura, baja humedad y ráfagas intensas (especialmente en áreas cercanas a la precordillera), lo que puede afectar tanto la salud como generar complicaciones en actividades al aire libre y circulación.

En paralelo, el ingreso de viento sur podría traer alivio térmico hacia la noche, aunque también podría intensificar las ráfagas en zonas del sur provincial (incluyendo áreas cercanas al Valle de Uco). Este contraste entre ambos sistemas es lo que mantiene activa la alerta.

En alta montaña, el panorama será diferente: se espera cielo parcialmente nublado a nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 grados de máxima y los -5 grados de mínima. Frente a este escenario, recomiendan mantenerse informado y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en las condiciones del tiempo.