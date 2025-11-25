Alerta por sarampión en Mendoza: los viajeros encendieron las alarmas y Salud reforzará controles

La aparición de casos de sarampión en el país encendió las alertas en la cartera sanitaria que conduce Rodolfo Montero y derivó en medidas inmediatas para fortalecer los controles y revisar la cobertura de vacunación. Si bien en Mendoza no se detectaron contagios, el Ministerio de Salud y Deportes pidió extremar la atención ante síntomas compatibles con la enfermedad.

La directora de Epidemiología, Andrea Falaschi, explicó que el 20 de noviembre se emitió un alerta nacional tras detectarse que viajeros provenientes de Bolivia y con destino final en Uruguay atravesaron Argentina mientras estaban potencialmente expuestos al virus. Se trata de tres adultos y un niño que utilizaron distintos servicios de transporte entre el 13 y el 16 de noviembre.

De acuerdo con la información oficial, un grupo partió desde Santa Cruz de la Sierra en un micro de Autobuses Quirquincho SRL el 13 de noviembre, llegando a Retiro el 15. Otro grupo salió desde Salta en un servicio de Balut Hermanos SA el 14, arribando también a Retiro el 15. Desde allí, todos continuaron el viaje ese mismo día a las 21.40 en un colectivo de San José SRL rumbo a Federación, Uruguay, donde llegaron el 16 de noviembre. La cantidad total de pasajeros expuestos aún no ha sido precisada.

Ante este escenario, Falaschi recomendó que todas las personas que hayan viajado en esos transportes y presenten síntomas consulten de inmediato a un profesional de la salud, utilizando barbijo para evitar una posible transmisión.

El sarampión es una enfermedad exantemática causada por un virus altamente contagioso, capaz de permanecer en el aire y en superficies durante más de dos horas. Entre sus síntomas más característicos se encuentran la fiebre alta, las manchas rojas en la piel, la conjuntivitis, la secreción nasal y la tos, además de posibles complicaciones como neumonía o meningoencefalitis, especialmente en menores de 5 años.

La protección más efectiva es la vacuna. Tanto niños como adultos deben contar con dos dosis para estar adecuadamente inmunizados: una a los 12 meses y un refuerzo a los cinco años. En cambio, las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes, ya que estuvieron expuestas al virus de manera natural.