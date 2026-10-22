Alerta por lluvias en el Valle de Uco: a qué hora se intensificarán las precipitaciones

El Valle de Uco tendrá una jornada marcada por la inestabilidad este jueves, con lluvias que podrían intensificarse durante la tarde y la noche. Según el pronóstico de la Dirección Provincial de Defensa Civil, se espera una reactivación de las precipitaciones a partir de las 16 y un escenario más complicado desde las 21, cuando las lluvias podrían ganar intensidad en el llano.

El panorama también incluye al sur de Mendoza, con afectación de San Rafael, General Alvear y Malargüe. En las primeras horas del día ya se registraban lluvias moderadas en General Alvear, mientras que las precipitaciones también alcanzaban sectores de la zona Este provincial.

A qué hora lloverá con más intensidad en el Valle de Uco

De acuerdo con el pronóstico oficial, la inestabilidad tendrá distintos momentos durante la jornada y el Valle de Uco aparece entre las zonas que deberán prestar mayor atención a la evolución de las condiciones meteorológicas.

A partir de las 16, se espera una reactivación de las lluvias en la región y en el sur mendocino. Sin embargo, el período de mayor atención llegará desde las 21, cuando las precipitaciones podrían intensificarse en sectores del llano.

Si bien el pronóstico anticipa lluvias en diferentes puntos de Mendoza, no se espera que las precipitaciones afecten de manera generalizada y simultánea a toda la provincia.

Alerta amarilla por precipitaciones en Mendoza

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por precipitaciones para sectores del este y sudeste de Mendoza, donde podrían registrarse tormentas y chaparrones aislados.

En el Gran Mendoza, en tanto, se prevé que el cielo permanezca mayormente nublado durante buena parte del día, con posibilidad de precipitaciones aisladas.

Ante este escenario, se recomienda a los vecinos del Valle de Uco mantenerse atentos a las actualizaciones de los organismos oficiales, especialmente durante la tarde y la noche, cuando se espera que la inestabilidad cobre mayor protagonismo.