Alerta por el empleo en Argentina: cayó al nivel más bajo en una década la posibilidad de conservar un trabajo formal

El mercado laboral argentino atraviesa un escenario de creciente fragilidad. Los últimos indicadores muestran que la probabilidad de conservar un empleo privado registrado durante un año cayó al nivel más bajo de la última década, mientras aumenta el peso del trabajo por cuenta propia.

Según un análisis elaborado a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, actualmente 76 de cada 100 asalariados privados registrados conservan el mismo empleo después de doce meses.

La cifra representa un retroceso frente a períodos anteriores. Entre 2024 y 2025 eran 80 de cada 100 trabajadores, mientras que en 2018-2019, otro momento de fuerte fragilidad laboral, la proporción había sido de 79.

Del empleo formal a la informalidad y el cuentapropismo

El deterioro no se refleja únicamente en la pérdida de puestos de trabajo. Una parte de quienes dejan un empleo formal logra mantenerse dentro del mercado laboral, pero bajo condiciones más precarias.

La proporción de trabajadores que pasó de un empleo privado registrado a uno informal aumentó del 7,1% al 7,8% en los últimos dos años. Al mismo tiempo, quienes pasaron al trabajo por cuenta propia crecieron del 3,4% al 4,6%.

El cambio también tiene consecuencias sobre los ingresos. Según un informe de la consultora C-P, quienes perdieron un empleo privado registrado y consiguieron posteriormente un puesto informal sufrieron una caída cercana al 14% en su poder adquisitivo.

El impacto fue todavía mayor entre quienes recurrieron al autoempleo: la pérdida de poder de compra llegó al 28%.

Más de 235.000 empleos privados registrados menos

Los datos de la Secretaría de Trabajo también reflejan las dificultades que atraviesa el mercado laboral.

Entre noviembre de 2023 y abril de 2026 se perdieron más de 235.000 puestos asalariados privados registrados, lo que representa una caída del 3,7%.

Durante ese mismo período desaparecieron alrededor de 73.000 empleos públicos y unos 20.000 puestos en casas particulares.

En contrapartida, se incorporaron aproximadamente 150.000 monotributistas, con un crecimiento del 7,5%.

En términos generales, el mercado laboral registró una pérdida cercana a los 180.000 puestos de trabajo en dos años y medio.

El cuentapropismo gana terreno

La transformación también puede observarse en la composición de la población ocupada. Durante el primer trimestre de 2026 había unos 13,47 millones de trabajadores en los aglomerados urbanos relevados por el INDEC.

El 71,8% eran asalariados y el 24,2% trabajaba por cuenta propia.

Según un análisis de Politikón Chaco, el cuentapropismo alcanzó así el segundo porcentaje más alto desde 2017, apenas por debajo del récord de 2021.

Además, cerca de siete de cada diez nuevos ocupados ingresaron al mercado laboral como trabajadores por cuenta propia, mientras que el empleo asalariado prácticamente no mostró crecimiento.

Los números muestran así un mercado laboral en transformación, donde el problema no pasa solamente por la cantidad de puestos disponibles, sino también por la estabilidad, formalidad y calidad de los empleos que logran sostener los trabajadores.