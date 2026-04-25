Alerta por deudas: la morosidad de las familias supera el 11% y no deja de crecer

La situación financiera de las familias argentinas atraviesa un momento delicado. En febrero de 2026, la morosidad alcanzó el 11,2% (con 16 meses consecutivos de suba), consolidando una tendencia que refleja el deterioro del poder de compra y las dificultades para sostener el consumo.

Según el último informe del Banco Central, la irregularidad del crédito al sector privado llegó al 6,7% (con una suba mensual de 0,3 puntos), aunque el foco de mayor preocupación está en los hogares. El endeudamiento familiar muestra un deterioro más acelerado que el del sector empresarial, evidenciando un contexto de creciente fragilidad económica.

En el desglose, los datos son contundentes. Los préstamos personales alcanzaron una mora del 13,8% y las tarjetas de crédito del 11,6%, mientras que otros financiamientos también registran incrementos (aunque los hipotecarios crecen a un ritmo más moderado). Este salto es significativo si se tiene en cuenta que hace un año los niveles rondaban el 3%.

En paralelo, el acceso al crédito se volvió más restrictivo. La demanda cayó tanto en hogares como en empresas (especialmente en tarjetas y préstamos hipotecarios), en un contexto donde el financiamiento pierde dinamismo real (más allá de aumentos nominales vinculados a la devaluación).

El impacto se traslada directamente al consumo. El gasto se mantiene débil y, en muchos casos, sostenido por financiamiento (como en turismo o bienes durables), lo que incrementa la presión sobre los ingresos familiares. Con este panorama, el sistema financiero enfrenta un desafío creciente: sostener su estabilidad mientras la capacidad de pago de los hogares sigue en retroceso.