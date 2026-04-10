Alerta: los números rojos que preocupan al Gobierno de Alfredo Cornejo

El primer trimestre de 2026 cerró con signos de debilidad para las arcas de la provincia. Según el último balance del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Mendoza percibió un total de $1,1 billones, una cifra que, al ser ajustada por inflación, representa una caída del 5,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La gestión liderada por el ministro Víctor Fayad sigue de cerca esta tendencia, ya que el déficit en los ingresos reales podría condicionar el presupuesto previsto para el resto del año.

La caída de los recursos tiene una doble explicación: el recorte en los envíos nacionales y el desplome de sectores clave a nivel local.

El golpe nacional: Los ingresos provenientes de la Nación bajaron un 7,2%. Esto se debe principalmente a una menor recaudación del IVA y a que el 2025 dejó una “vara muy alta” por ingresos excepcionales provenientes de moratorias y blanqueo que este año no se repitieron.

Derrumbe en las Regalías: Fue el dato más crítico del informe, con un desplome del 34,5%. La baja en la producción petrolera y los beneficios fiscales otorgados a nuevas concesiones hidrocarburíferas explican este retroceso.

Impuesto Automotor: Cayó un 10,3%, afectado directamente por la baja en el valor de mercado de los vehículos, lo que achicó la base sobre la cual se calcula el tributo.

No todo fue negativo en el reporte de Hacienda. Algunos sectores mostraron una dinámica positiva que evitó una caída mayor:

Ingresos Brutos: El motor de la recaudación provincial subió un 3,7%. Pese a la baja de alícuotas, la reactivación de ciertos sectores económicos permitió ampliar la base imponible.

Impuesto Inmobiliario: Creció un 5,3%, impulsado por el nuevo sistema de zonificación y el revalúo de las propiedades.

El dato: El impuesto a los Sellos también mostró una baja del 7,1%, aunque en este caso fue un resultado buscado por el Gobierno provincial dentro de su plan de reducción escalonada de tasas para aliviar la carga fiscal.

Resumen de la recaudación (Primer Trimestre 2026)

Concepto Monto (Millones $) Variación Real Coparticipación Federal $623.701 -7,2% Ingresos Brutos $330.229 +3,7% Regalías $38.219 -34,5% Automotor $39.827 -10,3% Inmobiliario $32.962 +5,3%

De cara al segundo trimestre, el desafío de la provincia será compensar la debilidad de las regalías y los envíos nacionales con el sostenimiento del consumo local.