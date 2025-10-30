Search
plaga
Control fitosanitario

Alerta en Mendoza: el Iscamen pide controlar la carpocapsa en nogales

El Iscamen emitió una alerta por carpocapsa en nogales y recomendó aplicar insecticidas antes del 8 de noviembre, según la evolución del cultivo.

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) emitió el primer aviso de alerta de la temporada para el control de larvas de carpocapsa (Cydia pomonella) en cultivos de nogales de toda la provincia. El organismo, dependiente del Ministerio de Producción, instó a los productores a iniciar los tratamientos preventivos y completarlos antes del 8 de noviembre, de acuerdo con el avance del cultivo y la evolución de la plaga.

Recomendaciones y plazos para el control

Según el Iscamen, las condiciones actuales —particularmente las temperaturas más elevadas propias de la época— favorecen la maduración de las posturas y el nacimiento de larvas provenientes del primer vuelo del insecto. Por eso, los tratamientos deben planificarse con anticipación, procurando no extenderse más allá de la fecha indicada.

El organismo recomendó verificar el estado del cultivo antes de aplicar productos fitosanitarios. “Si los nogales ya presentan frutos cuajados, es el momento indicado para iniciar la aplicación de insecticidas para controlar las larvas”, señaló el comunicado.

Por el contrario, si la flor femenina aún no presenta los estigmas secos, se sugiere esperar a que esto ocurra antes de realizar las aplicaciones.

Condiciones meteorológicas y seguridad

El Iscamen advirtió que las previsiones climáticas indican cierta inestabilidad hacia el 31 de octubre y el 1 de noviembre, aunque de rápida evolución. Por ello, aconsejó a los productores consultar el pronóstico del tiempo antes de iniciar las pulverizaciones.

Asimismo, recordó la importancia de usar productos específicos y de bajo impacto ambiental, además de emplear equipos de protección adecuados durante la aplicación.

El objetivo de esta campaña es garantizar la eficacia en el control de la carpocapsa, una de las plagas más relevantes para los nogales mendocinos, y evitar daños en la producción durante el resto de la temporada.

Control fitosanitario

Alerta en Mendoza: el Iscamen pide controlar la carpocapsa en nogales

