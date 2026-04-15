Alerta en Mendoza: cómo operan las cuentas falsas en TikTok que usan identidades reales

Un caso reciente encendió las alarmas en Mendoza: la Justicia ordenó a TikTok cerrar una serie de cuentas que utilizaban la identidad de un trader local sin su autorización. Aunque el episodio tuvo una resolución puntual, dejó al descubierto una práctica cada vez más frecuente en redes sociales: la creación de perfiles falsos que replican la imagen de personas reales para generar confianza y, en muchos casos, concretar estafas.

La maniobra no es nueva, pero sí viene en aumento. En plataformas como TikTok, donde el contenido se viraliza con rapidez y el algoritmo amplifica perfiles sin necesidad de verificación, este tipo de suplantaciones encuentra un terreno fértil. El uso de rostros conocidos —o con cierta visibilidad en nichos específicos como el trading o las inversiones— es clave para captar la atención de potenciales víctimas.

Cómo funcionan las cuentas falsas en TikTok

El mecanismo suele repetirse. Los estafadores crean perfiles que imitan a personas reales: copian fotos, videos, nombre de usuario e incluso el estilo de comunicación. En algunos casos, reutilizan contenido original del titular de la identidad; en otros, generan publicaciones nuevas con inteligencia artificial o ediciones básicas que refuerzan la credibilidad.

Una vez activo el perfil, el objetivo es construir confianza. Para eso, suelen publicar contenido vinculado a inversiones, criptomonedas o supuestas estrategias para “ganar dinero rápido”. Luego, invitan a los seguidores a contactarse por mensaje privado o a través de enlaces externos, donde se concreta la estafa.

El punto clave es que la identidad suplantada funciona como aval. Quien interactúa cree estar frente a una persona real, con experiencia o trayectoria, lo que reduce las sospechas iniciales.

Por qué crecen estos casos

El crecimiento de estas prácticas está directamente vinculado al funcionamiento de las redes sociales. TikTok, en particular, permite que cuentas nuevas alcancen una gran visibilidad en poco tiempo, sin necesidad de contar con una base previa de seguidores.

A esto se suma la falta de verificación en muchos perfiles y la dificultad para detectar rápidamente las suplantaciones. Aunque las plataformas cuentan con mecanismos de denuncia, el tiempo de respuesta suele ser un factor crítico: cuanto más dura activa la cuenta falsa, mayor es el alcance del engaño.

Además, el contexto económico también juega un rol. En escenarios de incertidumbre, aumentan las búsquedas de ingresos alternativos, lo que vuelve más atractivas las promesas de ganancias rápidas que suelen ofrecer este tipo de perfiles.

Qué señales tener en cuenta para evitar caer en engaños

Frente a este panorama, especialistas en seguridad digital recomiendan prestar atención a ciertos indicios que pueden alertar sobre una cuenta falsa:

Perfiles con pocos seguidores pero alta actividad o promesas de ganancias

Cambios sutiles en el nombre de usuario (letras agregadas o símbolos)

Solicitudes de dinero o inversión por fuera de plataformas oficiales

Enlaces externos que redirigen a sitios desconocidos

Mensajes privados insistentes con propuestas “exclusivas”

También se recomienda verificar si la persona tiene cuentas oficiales en otras redes o canales y, ante la duda, evitar cualquier tipo de transferencia o envío de datos personales.