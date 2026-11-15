Alerta en los caminos de montaña: hay riesgo por posibles aludes y deslaves por el deshielo y las lluvias

La crecida del arroyo Las Mulas, que obligó a interrumpir el tránsito en la Ruta Provincial 89 entre Potrerillos y la localidad de La Carrera de Tupungato, volvió a poner en evidencia los riesgos que genera el deshielo en los caminos de montaña. En ese contexto, las autoridades advierten que las lluvias previstas para los próximos días podrían incrementar la posibilidad de aludes y deslaves en distintos sectores de la cordillera mendocina.

Las altas temperaturas registradas en las últimas jornadas, las cuales llegaron a tener picos de 37°C, aceleraron el derretimiento de la nieve y el hielo acumulados en la montaña. Esto provocó un aumento del caudal de arroyos como Las Mulas y Los Morteritos, con arrastre de lodo, piedras y sedimentos. La situación también alcanzó al arroyo Blanco y encendió advertencias por posibles complicaciones en el funcionamiento de la planta potabilizadora de Potrerillos.

Este escenario podría agravarse con las precipitaciones anunciadas para la alta montaña entre el lunes 16 y el domingo 22 de noviembre. De ese modo, la combinación de agua proveniente del deshielo y lluvias sobre sectores cordilleranos aumenta el riesgo de desprendimientos y bajadas repentinas de material hacia las rutas.

El riesgo de aludes durante los próximos días

Desde Gendarmería Nacional, la Dirección Provincial de Vialidad, los municipios y los distintos organismos que trabajan en la prevención y seguridad en la zona cordillerana siguen de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas. Las advertencias apuntan especialmente a los episodios de deshielo que se producen durante las tardes y noches, cuando el aumento de las temperaturas favorece el derretimiento acelerado de la nieve y el hielo.

Según indicaron, es en esos momentos en los que pueden registrarse bajadas repentinas de agua acompañada de piedras y sedimentos. Un fenómeno que, ante la presencia de precipitaciones, podría derivar en aludes y deslaves con consecuencias para quienes circulan por los caminos de montaña.

Qué tener en cuenta al circular por la montaña

Las advertencias están dirigidas tanto a transportistas como a turistas y automovilistas que recorren la montaña o utilizan el corredor internacional para viajar a Chile.

Uno de los principales riesgos es que pequeñas corrientes de agua que atraviesan la calzada pueden anticipar una bajada de mayor volumen, con piedras y barro. Por eso, se recomienda prestar atención al estado del camino y a las condiciones de circulación.

Mientras tanto, el corte preventivo de la Ruta Provincial 89 a la altura del badén del arroyo Las Mulas se mantiene sujeto a la evolución del caudal y a las condiciones necesarias para garantizar un cruce seguro.