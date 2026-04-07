Alerta en Guaymallén: detectan estafas con multas de tránsito falsas

La Municipalidad de Guaymallén emitió una advertencia urgente a los conductores tras detectar una serie de multas truchas, principalmente en las inmediaciones del Barrio Santa Ana. Los estafadores utilizan un sistema engañoso para cobrar multas inexistentes a través de medios no oficiales.

La estafa se activa cuando el conductor deja su vehículo estacionado. Al regresar, encuentra en el parabrisas:

Un volante con logotipos desactualizados: Utilizan una imagen antigua de la Municipalidad de Guaymallén. Multas manuales: A diferencia de las boletas oficiales, estas están escritas a mano con birome. Datos de contacto falsos: Incluyen números de celular para “gestionar el pago” vía WhatsApp y enlaces a formularios fraudulentos.

Para evitar caer en la trampa, es fundamental conocer el procedimiento oficial de los agentes de tránsito:

Formato digital: Las multas legítimas se procesan de forma electrónica.

Ticket oficial: Se entrega un comprobante impreso por una terminal móvil (similar a un posnet de comercio), nunca un papel escrito a mano.

Sin WhatsApp: El municipio jamás solicita pagos ni trámites electrónicos a través de mensajes de WhatsApp.

Si fuiste víctima de este intento de estafa o necesitan regularizar una situación real, estos son los únicos medios autorizados:

Descargos por correo: La única dirección válida es [email protected] .

. Atención presencial: Para pagos voluntarios o presentaciones legales, el ciudadano debe acudir personalmente a los Juzgados Administrativos de Tránsito, ubicados en Bandera de Los Andes 350, San José.

Así son las multas falsas