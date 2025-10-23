Alerta en el Valle de Uco: se espera granizo y tormentas con actividad eléctrica

El Valle de Uco vuelve a estar en alerta por tormentas con granizo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Desde las 16 horas de este jueves comenzó la formación de núcleos de tormenta en el sur provincial, los cuales avanzarán gradualmente hacia Tunuyán, Tupungato y San Carlos durante la noche, acompañados por precipitaciones intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica frecuente.

El organismo precisó que las tormentas podrían prolongarse hasta las 3 de la madrugada del viernes, con valores de lluvia acumulada entre 20 y 40 milímetros, aunque en algunas zonas podrían superarse de forma puntual. Además, no se descarta la caída de granizo, especialmente en zonas rurales y precordilleranas del Valle de Uco.

Desde Contingencias Climáticas confirmaron que las condiciones de inestabilidad persistirán durante el viernes, con cielo nublado en la mañana y una mejoría temporaria hacia el mediodía, pero advirtieron que las tormentas retornarían cerca de las 17 horas, con nuevos núcleos de precipitación que volverán a impactar en el Valle de Uco y el Gran Mendoza durante la noche.

Por su parte, Defensa Civil emitió también una alerta por viento Zonda de menor intensidad en la región, que podría sentirse después de las 14 horas con velocidades cercanas a los 40 km/h, provocando un aumento en la temperatura y el descenso de humedad. Hacia las 19 horas, se prevé el ingreso de un frente sur que desplazará al Zonda, generando ráfagas entre 40 y 45 km/h y un brusco descenso térmico durante la madrugada.

Las autoridades solicitaron a la población asegurar objetos sueltos, evitar circular en zonas rurales o bajo arboledas y mantenerse informada por los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.

En los últimos días, las tormentas con granizo han vuelto a preocupar a productores agrícolas del Valle de Uco, quienes temen nuevos daños en cultivos de vid, frutales y hortalizas. Aunque el sistema de defensa antigranizo provincial permanece en alerta, las condiciones atmosféricas podrían generar celdas localizadas de alta intensidad.

El SMN recordó que la prevención es clave frente a fenómenos meteorológicos severos, e instó a los vecinos a no refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas durante tormentas eléctricas. La advertencia se mantendrá activa durante toda la noche del jueves y madrugada del viernes, cuando se espera el momento más crítico para la región.