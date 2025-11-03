Alerta en el Valle de Uco: cómo proteger tu casa y tu jardín ante una tormenta de granizo

La provincia de Mendoza se encuentra bajo alerta este lunes, con un pronóstico que anticipa viento Zonda leve a moderado y probabilidad de tormentas con granizo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas, se espera que el Zonda se manifieste entre las 14 y las 21 horas, con velocidades promedio de 40 km/h, afectando principalmente el Sur de Malargüe, la cordillera Sur, la zona Central de la provincia, el Valle de Uspallata y el Sur del Valle de Uco.
Con una máxima prevista de 31°C, el ascenso de la temperatura y las condiciones inestables aumentan el riesgo de formación de nubes convectivas que podrían derivar en tormentas eléctricas y caída de granizo. Por eso, las autoridades recomiendan extremar las precauciones en viviendas, vehículos y espacios verdes.
Cómo proteger tu casa:
- Guardá los autos bajo techo o cubrilos con mantas gruesas o lonas para amortiguar el impacto del granizo.
- Desenchufá los electrodomésticos sensibles a las variaciones de tensión eléctrica, especialmente si hay descargas atmosféricas.
- Cerrá bien ventanas, puertas y postigos para evitar que el viento o el granizo rompan vidrios o dañen aberturas.
- Revisá canaletas y desagües para asegurarte de que estén limpios y permitan un correcto drenaje del agua de lluvia.
- Retirá macetas, muebles livianos o elementos sueltos del patio, terraza o balcón, ya que pueden volarse o romperse con las ráfagas.
Y si tenés jardín o huerta:
- Protegé las plantas delicadas o recién trasplantadas con medias sombras, cajones o plásticos sostenidos por estructuras livianas.
- Si contás con plantas frutales o hortalizas, podés cubrirlas con telas antigranizo, disponibles en viveros y ferreterías.
- Evitá regar antes de la tormenta, ya que el suelo húmedo aumenta el riesgo de daño por viento fuerte.
- En caso de granizo intenso, no intentes cubrir las plantas durante la caída, ya que podría ser peligroso.
Desde Defensa Civil recomiendan mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y el Gobierno de Mendoza, evitar circular durante el paso del viento Zonda y no permanecer bajo árboles o estructuras metálicas en caso de tormentas eléctricas.
Cuidar tu casa y tu jardín antes de una tormenta puede marcar la diferencia. La prevención es clave para reducir daños materiales y proteger tu seguridad y la de tu familia.