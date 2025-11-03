Alerta en el Valle de Uco: cómo proteger tu casa y tu jardín ante una tormenta de granizo

La provincia de Mendoza se encuentra bajo alerta este lunes, con un pronóstico que anticipa viento Zonda leve a moderado y probabilidad de tormentas con granizo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas, se espera que el Zonda se manifieste entre las 14 y las 21 horas, con velocidades promedio de 40 km/h, afectando principalmente el Sur de Malargüe, la cordillera Sur, la zona Central de la provincia, el Valle de Uspallata y el Sur del Valle de Uco.

Con una máxima prevista de 31°C, el ascenso de la temperatura y las condiciones inestables aumentan el riesgo de formación de nubes convectivas que podrían derivar en tormentas eléctricas y caída de granizo. Por eso, las autoridades recomiendan extremar las precauciones en viviendas, vehículos y espacios verdes.

Cómo proteger tu casa:

Guardá los autos bajo techo o cubrilos con mantas gruesas o lonas para amortiguar el impacto del granizo.

o cubrilos con mantas gruesas o lonas para amortiguar el impacto del granizo. Desenchufá los electrodomésticos sensibles a las variaciones de tensión eléctrica, especialmente si hay descargas atmosféricas.

a las variaciones de tensión eléctrica, especialmente si hay descargas atmosféricas. Cerrá bien ventanas, puertas y postigos para evitar que el viento o el granizo rompan vidrios o dañen aberturas.

para evitar que el viento o el granizo rompan vidrios o dañen aberturas. Revisá canaletas y desagües para asegurarte de que estén limpios y permitan un correcto drenaje del agua de lluvia.

para asegurarte de que estén limpios y permitan un correcto drenaje del agua de lluvia. Retirá macetas, muebles livianos o elementos sueltos del patio, terraza o balcón, ya que pueden volarse o romperse con las ráfagas.

Y si tenés jardín o huerta:

Protegé las plantas delicadas o recién trasplantadas con medias sombras, cajones o plásticos sostenidos por estructuras livianas.

con medias sombras, cajones o plásticos sostenidos por estructuras livianas. Si contás con plantas frutales o hortalizas , podés cubrirlas con telas antigranizo , disponibles en viveros y ferreterías.

, podés cubrirlas con , disponibles en viveros y ferreterías. Evitá regar antes de la tormenta , ya que el suelo húmedo aumenta el riesgo de daño por viento fuerte.

, ya que el suelo húmedo aumenta el riesgo de daño por viento fuerte. En caso de granizo intenso, no intentes cubrir las plantas durante la caída, ya que podría ser peligroso.

Desde Defensa Civil recomiendan mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y el Gobierno de Mendoza, evitar circular durante el paso del viento Zonda y no permanecer bajo árboles o estructuras metálicas en caso de tormentas eléctricas.

Cuidar tu casa y tu jardín antes de una tormenta puede marcar la diferencia. La prevención es clave para reducir daños materiales y proteger tu seguridad y la de tu familia.