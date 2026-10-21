Alerta en el oficialismo: la imagen de Alfredo Cornejo retrocede y se ubica “entre los 8 peores” gobernadores del país

El escenario político para el Ejecutivo mendocino muestra señales de desgaste. De acuerdo con el último relevamiento federal realizado por la consultora CB Opinión Pública entre el 11 y el 15 de octubre de 2026, la imagen del gobernador Alfredo Cornejo volvió a tropezar y quedó relegado al puesto 19 sobre un total de 24 mandatarios provinciales.

El estudio expone un saldo claramente desfavorable para la gestión provincial. Con apenas un 45,2% de imagen positiva frente a un 52,3% de rechazo, el mandatario radica su posición en el pelotón de los ocho gobernadores peor calificados del país.

Más allá de la foto fija, la evolución de los números encendió las luces de alarma en el entorno del mandatario. En la medición anterior, Cornejo ostentaba un 45,9% de aprobación. La pérdida de siete décimas en un solo mes confirma una flecha en descenso que posiciona al gobernador lejos de la cima del ranking nacional y rozando los números de gobernadores fuertemente cuestionados como Axel Kicillof (Buenos Aires, 43,1%) o Ricardo Quintela (La Rioja, 42,8%).

El mapa de los extremos:

Los más valorados: la nómina de gobernadores con mayor respaldo la encabeza Rolando Figueroa (Neuquén, 55,8%), secundado por Osvaldo Jaldo (Tucumán, 53,7%) y Gustavo Sáenz (Salta, 53,4%).

Los más golpeados: el podio negativo quedó integrado por Ricardo Quintela (La Rioja, 42,8%), Axel Kicillof (Buenos Aires, 43,1%) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, 43,5%).

La paradoja mendocina: el contraste con las intendencias

Mientras el gobernador cae al fondo de la tabla, el intendente de Capital, Ulpiano Suárez, se ubicó en el sexto lugar nacional entre los jefes comunales con mejor imagen, cosechando un 55,3% de imagen postivia.

Por su parte, el intendente de Maipú quedó en el puesto 11 con un 51% de imagen positiva.