Casi el 7% de las mujeres que llegan al parto en el hospital Perrupato tienen resultados positivos en los análisis toxicológicos. Así lo informó el director del nosocomio, José María Llaver, quien además resaltó que -dentro de ese universo- casi la mitad de los recién nacidos también da positivo.

Las cifras fueron difundidas por el profesional en una entrevista con diario2635. Llaver advirtió que la exposición a la sustancia durante la gestación puede tener consecuencias que van desde complicaciones al momento del nacimiento hasta dificultades que se manifiestan durante el crecimiento.

Según explicó Llaver, debido a la alta cantidad de casos registrados en el último tiempo, desde el mes de febrero en Mendoza se decidió realizar análisis toxicológicos a todas las mujeres que ingresan a los hospitales para dar a luz. “Es un protocolo ara proteger al bebé”, remarcó el médico.

El dato se conoció luego de que durante horas de la mañana se confirmara que una recién nacida se encontraba intoxicada con cocaína, justamente, en el hospital Perrupato, en San Martín.

Qué pasa cuando la droga llega al organismo del bebé

La cocaína puede atravesar la placenta y alcanzar al feto. Esa exposición modifica las condiciones en las que se desarrolla el embarazo y eleva el riesgo de distintas complicaciones.

Entre ellas figuran el nacimiento prematuro, el bajo peso, los problemas de crecimiento y el desprendimiento prematuro de placenta. En los casos más graves, la exposición también puede derivar en la muerte fetal.

Los efectos pueden continuar después del parto. Algunos recién nacidos presentan temblores, irritabilidad, llanto persistente, dificultades para alimentarse o trastornos del sueño. La aparición y la intensidad de estos síntomas dependen del nivel de exposición y de otros factores vinculados con cada embarazo.

Las consecuencias pueden aparecer durante la infancia

El nacimiento no necesariamente marca el final de los riesgos. La exposición prenatal a la cocaína también puede asociarse con dificultades neurológicas y conductuales que se advierten a medida que el niño crece.

Los problemas de atención, aprendizaje y lenguaje, así como las dificultades para regular la conducta, forman parte de las alteraciones que pueden aparecer. No todos los chicos expuestos desarrollan estas complicaciones y su evolución está condicionada por distintos factores.

Llaver también señaló que algunos niños pueden presentar un desarrollo intelectual por debajo de lo esperado para su edad. Por eso, la evaluación temprana y los controles pediátricos posteriores permiten observar su evolución e identificar posibles dificultades.

Por qué es importante controlar al recién nacido

La exposición a sustancias durante el embarazo puede provocar manifestaciones clínicas en los primeros días de vida. En ese contexto suele mencionarse el síndrome de abstinencia neonatal, un cuadro asociado principalmente a la interrupción de la exposición prenatal a opioides, aunque otras sustancias también pueden generar síntomas.

Entre las manifestaciones posibles se encuentran temblores, irritabilidad, llanto agudo, rigidez muscular, problemas para succionar, vómitos, diarrea y dificultades para dormir. En situaciones graves pueden presentarse convulsiones.

Sin embargo, la exposición a cocaína requiere una distinción: puede producir alteraciones neurológicas y conductuales en el recién nacido, pero no necesariamente provoca el síndrome de abstinencia neonatal clásico que se observa con los opioides.

La atención depende de la evaluación de cada bebé. Puede requerir observación médica, asistencia para la alimentación, medidas de contención y tratamientos específicos según los síntomas.