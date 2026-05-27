Alejandro Morillas viaja a Buenos Aires para realizar un pedido clave para San Carlos

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, viajará este jueves a Buenos Aires para intentar evitar que el departamento que conduce sea excluido del régimen de Zona Fría, el cual sería recortado en caso de que el proyecto enviado al Congreso por Javier Milei sea aprobado en la Cámara de Senadores. Cabe recordar que recientemente la iniciativa obtuvo media sanción en Diputados.

En la antesala de su viaje, Morillas expresó su preocupación porque San Carlos tiene “uno de los registros de temperaturas más bajos de la provincia, en las zonas como El Cepillo, por ejemplo“. En esa línea, el intendente manifestó su deseo de ser escuchado, ya que considera que, tal como ocurrió con Malargüe, “San Carlos también debería ser exceptuado”.

En los últimos días, Morillas ya había manifestado públicamente su rechazo a la iniciativa y advirtió sobre el impacto económico que tendría en los hogares sancarlinos. “No estamos de acuerdo con esta decisión porque el impacto será muy fuerte para la comunidad”, había señalado el jefe comunal, diferenciándose incluso de la postura adoptada por varios dirigentes radicales mendocinos alineados con el gobernador Alfredo Cornejo.

El viaje del intendente se da luego del avance legislativo del proyecto libertario que busca modificar el esquema de subsidios energéticos contemplados en la Ley de Zonas Frías, una herramienta que reduce las tarifas de gas en regiones con bajas temperaturas.

Las medidas de San Carlos para hacer frente a las bajas temperaturas

En paralelo, mientras espera tener buenas noticias en Buenos Aires, Morillas impulsó un programa municipal pensado para reforzar la asistencia durante el invierno mediante el acopio de leña. La iniciativa se desarrolla junto a aserraderos, instituciones educativas terciarias y el Concejo Deliberante.

En esa línea, el municipio realizó un relevamiento arbóreo en distintos puntos del departamento y detectó ejemplares que representan un peligro por su estado. Los árboles serán retirados y la madera se utilizará para abastecer a familias durante los meses de bajas temperaturas.