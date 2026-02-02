¿Alejandro Morillas en problemas? La oposición irá a la Justicia para pedir explicaciones por las cuentas de San Carlos

Los sismos que sacuden a la gestión de Alejandro Morillas al frente de San Carlos son cada vez más frecuentes y, lejos de detenerse, se van intensificando. Tras las quejas por falta de agua potable en distintos sectores de la comuna, se destapó una presunta crisis financiera que atraviesa el municipio luego de que varios empleados y proveedores se quejaran por falta de pagos.

En ese contexto, quien salió a hablar del tema fue Marcelo Romano -flamante concejal electo y exlegislador mendocino-. A través de un video difundido en redes sociales durante el fin de semana, denunció públicamente que el intendente Alejandro Morillas no respondió un pedido de información pública presentado el 12 de enero sobre el estado de las cuentas municipales y anticipó que, una vez finalizada la feria judicial, recurrirá a la Justicia para obtener esos datos. “Está terminando enero, el plazo se venció y el Intendente no respondió a nuestra solicitud”, comunicó.

En el video, Romano sostiene que “ante el reclamo de distintos empleados públicos que no han cobrado sus haberes y algunos proveedores que no han podido cobrar sus créditos ante la Municipalidad, nos vimos en la obligación de contarte que la situación financiera del municipio de San Carlos no es clara“.

Es en ese contexto en el que el Concejal adelanta que “la semana que viene, cuando termine la feria judicial, vamos a ir a la Justicia para pedir la información que el Intendente no nos brindó“.

“Nos votaste para controlar, y lo estamos haciendo“, concluye el mensaje de Romano, quien hace referencia a su reciente llegada al Concejo Deliberante tras los comicios del pasado mes de octubre.

Este nuevo conflicto que se avisora en el horizonte de Morillas llega en un contexto de crisis institucional dentro del municipio, donde dan cuenta de atrasos en el pago a proveedores, caída de contratos ya firmados y una reducción de la masa de empleados que facturaban. A esto se agregan quejas por el deterioro del parque automotor -que cuenta con escasos camiones recolectores en funcionamiento-, la falta de obras públicas y problemas de mantenimiento en espacios públicos.

Todas esto se ve trasladado al humor de los vecinos, quienes en una reciente encuesta del Diario NDI sobre los intendentes del Valle de Uco manifestaron descontento con Morillas con comentarios que apuntaron a la “desidia” y al “estancamiento” del departamento.

EL VIDEO DIFUNDIDO POR MARCELO ROMANO