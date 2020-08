Alejandro Fantino,conductor televisivo comunicó en un video por Instagram que contrajo Covid-19.

El conductor y periodista deportivo Alejandro Fantino publicó un video en su cuenta de Instagram en el que anuncia que tiene coronavirus, que se encuentra en «perfecto» estado, y aislado en su domicilio.

“Me gustaría contarles cosas más agradables, pero les quiero comunicar que el sábado, alrededor de la una y media, dos de la madrugada, me empezó a doler atrás en el cuello y me empezó a picar la garganta. Apenitas un picor de garganta. Esta mañana (sábado) me levanté y sentía lo mismo, una pequeña picazón de garganta y dolor corporal”, explicó el conductor.

Al tener esos síntomas decidió consultar con su médico personal que le indicó que se realizara el test correspondiente, que dio positivo.