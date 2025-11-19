Search
Instagram Facebook Twitter
DJQ7QQ4KRRBFZFK6PIHR6OJUJU
No se guardó nada

Alejandro Chapini rompió el silencio y habló del descenso de Godoy Cruz: “Fracaso”

El presidente del Bodeguero decidió hablar y contó todo sobre el descenso que los hace jugar el 2026 en segunda categoría.

Luego de consumarse el descenso de Godoy Cruz a la Primera NacionalAlejandro Chapini decidió hablar sobre la situación deportiva del club a días de perder la categoría en el Feliciano Gambarte.

“Estar acá no es fácil. Me cuesta bastante. Es un fracaso y tenemos que levantarnos rápidamente. Tengo que pedirle disculpas a los hinchas”, expresó el máximo directivo bodeguero en diálogo con Radio Nihuil.

En la misma línea, Chapini admitió que la dirigencia evitó expresarse de inmediato debido al impacto emocional que provocó el descenso: “Nos cuesta bastante hablar. Tenemos que hacer autocrítica. Nuestros socios e hinchas se preguntan por qué no salimos a decir nada hasta ahora, y es porque el golpe ha sido duro y el dolor es muy grande”.

ETIQUETAS:

Godoy CruzdescensoAlejandro Chapini

+ Noticias

No se guardó nada

Alejandro Chapini rompió el silencio y habló del descenso de Godoy Cruz: “Fracaso”

Por: Agustin Zamora

servicio meteorológico

Baja un poco la temperatura y así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Por: Redacción NDI

YA ESTÁ RECUPERADA

El cóndor andino hallado en una casa en Tunuyán volvió a su hábitat natural

Por: Redacción NDI

Días de definiciones

El Gobierno fijará fecha para presentar las reformas laboral e impositiva

Por: Agustin Zamora

MEDIDA DE FUERZA

ATE Mendoza adhirió al paro nacional de este miércoles contra la reforma laboral

Por: Redacción NDI

Investigación

Qué dijo la comisión $LIBRA sobre el rol de Milei y por qué interviene la Justicia

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter