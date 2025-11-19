Alejandro Chapini rompió el silencio y habló del descenso de Godoy Cruz: “Fracaso”

Luego de consumarse el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional, Alejandro Chapini decidió hablar sobre la situación deportiva del club a días de perder la categoría en el Feliciano Gambarte.

“Estar acá no es fácil. Me cuesta bastante. Es un fracaso y tenemos que levantarnos rápidamente. Tengo que pedirle disculpas a los hinchas”, expresó el máximo directivo bodeguero en diálogo con Radio Nihuil.

En la misma línea, Chapini admitió que la dirigencia evitó expresarse de inmediato debido al impacto emocional que provocó el descenso: “Nos cuesta bastante hablar. Tenemos que hacer autocrítica. Nuestros socios e hinchas se preguntan por qué no salimos a decir nada hasta ahora, y es porque el golpe ha sido duro y el dolor es muy grande”.