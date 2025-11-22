Alejandra Monteoliva y Carlos Presti tomarán los lugares de Bullrich y Petri

El Gobierno de Javier Milei oficializó este sábado los nombres de quienes conducirán los ministerios de Seguridad y Defensa tras la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes asumirán bancas en el Congreso.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Casa Rosada informó que Alejandra Monteoliva encabezará Seguridad, mientras que en Defensa tomará el mando el actual jefe del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti, marcando un hecho inédito desde el retorno democrático.

Monteoliva reemplaza a Bullrich en Seguridad

La hasta ahora secretaria de Seguridad Nacional, será la sucesora de Patricia Bullrich a partir del 10 de diciembre. Con amplia trayectoria en gestión, la funcionaria se desempeñó desde el inicio del gobierno de Milei como una figura clave en la implementación de la denominada “Doctrina Bullrich”, centrada en la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado.

Bullrich confirmó la designación de su sucesora a través de un posteo en X, donde expresó: “Alejandra Monteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”.

Además destacó que su sucesora “marcó una enorme diferencia” durante su paso por la Secretaría y anticipó que encarará su nueva responsabilidad con “resultados, coraje y honestidad”.

Hoy me toca compartirles que @AleMonteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional.



Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como Secretaria de Seguridad Nacional… https://t.co/EE1qQfJp41 pic.twitter.com/ipFMSMOSiG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 22, 2025

El Gobierno, por su parte, agradeció a Bullrich y Petri por sus servicios y aseguró que ambas designaciones representan una continuidad de la línea de gestión.

Carlos Presti, el primer militar en asumir Defensa desde 1983

En el Ministerio de Defensa asumirá el teniente general Carlos Alberto Presti, actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Su designación marca un hecho histórico: será el primer militar en ocupar la conducción del Ministerio desde el retorno a la democracia.

La Oficina del Presidente destacó su “intachable carrera militar” y afirmó que su llegada al gabinete busca dejar atrás “la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”.

Gracias Presidente @JMilei por elegirme para este nuevo desafío y gracias Ministro @luispetri por la confianza en estos dos años.



Las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del Presidente Milei. https://t.co/3hPUBOrqHi — TG Carlos Presti (@TGCarlosPresti) November 22, 2025

Luis Petri, quien pasará a la Cámara de Diputados, también celebró la designación de su sucesor: “Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército ahora continuará como futuro Ministro de Defensa“.

El Gobierno valoró “la capacidad, compromiso y lealtad a la Patria” del actual jefe del Ejército y aseguró que su rol garantizará una proyección institucional alineada con los objetivos estratégicos de la gestión.