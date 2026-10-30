Alegría en Tupungato: la ex Reina Nacional de la Vendimia Mayra Tous fue mamá por segunda vez

Una hermosa noticia llena de alegría a Tupungato y al mundo de la Vendimia. Mayra Tous, ex Reina Nacional de la Vendimia y oriunda de ese departamento, se convirtió en mamá por segunda vez y compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales.

La comunicadora anunció este viernes 30 de octubre el nacimiento de Bernardita, quien llegó al mundo en el Hospital Español de Mendoza, informó Sitio Andino, tanto la pequeña como su mamá se encuentran en perfecto estado de salud.

La noticia generó numerosas muestras de cariño hacia la exsoberana, quien mantiene un vínculo especial con Tupungato, el departamento al que representó en la máxima celebración de los mendocinos.

Una nueva alegría para la familia de Mayra Tous

A fines de abril, Mayra había compartido públicamente que estaba esperando a su segundo hijo. En aquella oportunidad, expresó su felicidad por la posibilidad de agrandar la familia y cumplir uno de sus deseos: que sus hijos tuvieran poca diferencia de edad.

La llegada de Bernardita convierte a Beltrán, su primer hijo, en hermano mayor, algo que la exreina esperaba con especial entusiasmo.

Al anunciar su embarazo, Mayra había contado que su propia experiencia familiar había influido en esa decisión.

Con la llegada de Bernardita, la familia comienza una nueva etapa, acompañada por los mensajes de afecto de quienes siguen a la exsoberana vendimial.

Mayra Tous, que supo representar a Tupungato en uno de los escenarios más importantes de Mendoza, celebra ahora un acontecimiento muy especial en su vida personal: la llegada de su segunda hija.