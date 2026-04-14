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Álbum del Mundial 2026: la fuerte advertencia de Panini antes de su salida a la venta en Argentina

La editorial Panini realizó una serie de aclaraciones sobre su comercialización en el país, que pone en problema a los coleccionistas.

Ante la inminente salida a la venta en Argentina del álbum del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la editorial Panini aclaró que no habrá preventa, en respuesta a denuncias de coleccionistas por la circulación de falsos ejemplares en las últimas horas.

“En Argentina no tendremos pre-venta. La dinámica de nuestro mercado es un poco diferente y lo habitual es que los coleccionistas puedan encontrar el producto en todos los canales al mismo tiempo y elegir donde prefieren comprarlo”, indicaron a través de sus redes sociales, tras el anuncio del lanzamiento a nivel mundial.

Previamente, la empresa también había advertido en marzo que “NEW RITA S.A., único distribuidor oficial del producto en la República Argentina, no ha realizado tales ventas, ni lo está haciendo en ningún otro canal, ni tampoco está realizando pre-ventas en estos momentos”.

En ese contexto, Panini recordó además que la tienda online oficial es www.zonakids.com y recomendó verificar cuidadosamente la barra de navegación para asegurarse de que figure exactamente ese sitio, sin nombres similares ni terminaciones diferentes a “.com”.

En la misma línea, la editorial adelantó que los pagos en la plataforma se realizarán únicamente a través de Mercado Pago y que no se solicitarán transferencias a CBU ni alias. Los productos también estarán disponibles en la tienda oficial de Mercado Libre.

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