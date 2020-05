El Presidente sostuvo que la situación del aislamiento «lamentablemente no tiene un gotero para manejarlo». Aseguró que estudian «organizar» el inicio de algunos sectores industriales «en base a protocolos y condiciones» que deberán cumplir, evitando también «el transporte interjurisdiccional».

Alberto Fernández juzgó que sectores de la oposición «están jugando con el malestar» de algunos argentinos frente a la cuarentena impuesta por el coronavirus, pidió «prudencia» a la sociedad para controlar la velocidad de los contagios de Covid-19 y juzgó que ciertos empresarios «pareciera que se aprovechan del Gobierno y castigan al que trabaja».

«Hay mucha mala intención y mucha intencionalidad política, y a los que dicen que hay que salir ya de la cuarentena les digo que eso es llevar a la muerte a miles de argentinos», expresó el Presidente y le pidió «a la gente que reflexione», en una entrevista telefónica que concedió a Radio Con Vos.

Durante el diálogo, que se extendió por una hora, el mandatario argumentó que «todo no se puede hacer», como sostener la «cuarentena y que todo el sistema económico funcione igual» y recomendó, en esta etapa de la pandemia, «moverse con mucha prudencia».

Hay mucha mala intención y mucha intencionalidad política”

«Hay sectores de la oposición que hacen reclamos alejados de la realidad y no miden las consecuencias de lo que están proponiéndole a la gente», insistió y recordó que «el Estado les está haciendo un aporte» a las empresas al «pagar la mitad del sueldo» de sus trabajadores» y les pidió que no «abusen» con otras medidas que no son justas.

Advirtió que pareciera que algunos se «aprovechan del gobierno y castigan al que trabaja» porque pese al aporte del Estado optan por seguir disminuyendo el sueldo de los empleados, en el porcentaje que les toca afrontar a ellos.

«Hay que moverse con mucha prudencia en este tramo de la cuarentena. Existen sectores de la oposición que hacen reclamos alejados de la realidad y parecen no mirar las consecuencias de lo que les están proponiendo», declaró Fernández y remarcó: parte de la oposición «hace un uso perverso de la inestabilidad emocional de la gente que está en cuarentena y la impulsa a hacer reclamos alocados».

La flexibilización del aislamiento

El jefe de Estado confirmó que el gobierno estudia «organizar» el inicio de algunas actividades de sectores industriales, como el automotriz, «en base a protocolos y condiciones» que deberán cumplir y sin la utilización del «transporte interjurisdiccional».

Con todo, volvió a advertir que, si no funciona la apertura de nuevas modalidades de trabajo, deberá sostenerse el esquema implementado hasta ahora, desde el inicio del aislamiento, el último 20 de marzo.

El mandatario consideró que el gobierno y la sociedad «están cumpliendo los objetivos» fijados en el marco del aislamiento por el coronavirus y destacó que se está «muy cerca de que la velocidad de duplicación del contagio sea de 25 días», tal como se había pautado.

«Es muy posible que lo cumplamos y que podamos hacer una apertura mayor en estos días», pronosticó.

Barrios de emergencia, Justicia y fútbol, entre los temas

También afirmó que «Buenos Aires está reaccionando muy bien en la ciudad y en los barrios de emergencia, donde está el mayor riesgo de exposición al coronavirus por la aglomeración humana, tratando de hacer testeos» para detectar contagios y organizado «para llevar a personas en riesgo a hoteles».

En cuanto a las declaraciones que formuló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre las presiones que el gobierno de Mauricio Macri hizo sobre la Justicia, aportó que «todo el mundo sabe lo que ocurrió en Tribunales» en la anterior gestión, más allá de lo que haya denunciado la camarista Ana María Figueroa, de quien dijo que «nunca dio nombres» al hacer referencia a presiones de parte del Ejecutivo de la gestión anterior.

En relación al proyecto de ley del aborto, el mandatario aseveró que esa iniciativa está preparada desde el 1 de marzo», pero explicó que en este contexto «se le está pidiendo» al Poder Legislativo «otros aportes», como el tratamiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia», por lo que, agregó, «se tratará cuando» ese cuerpo «esté en condiciones de hacerlo».

Sobre el retorno del fútbol, el Presidente indicó que «no podemos volver a la aglomeración de gente», ya que «es muy riesgoso» en el marco de la pandemia por coronavirus, y consideró que «vamos a tener que evitar el contacto en espectáculos públicos por mucho tiempo».

Fuente: Agencia de noticias Telam