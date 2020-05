Antes, estuvo en Santiago del Estero, donde prometió: «La economía se levantará como en 2003». En una ronda de preguntas respondió que cada Gobernador decide las actividades que quiere habilitar.

El presidente Alberto Fernández ratificó que su gobierno no asumirá «ningún compromiso con la deuda que postergue a los argentinos», y aseguró que la economía del país volverá a «levantarse» como en 2003, una vez que pase la pandemia de coronavirus. Lo hizo al encabezar un acto junto al gobernador Gerardo Zamora en Santiago del Estero, en el primer viaje al interior del país desde el inicio del aislamiento social.

Más tarde, el jefe de Estado llegó a Tucumán, donde fue recibido por el gobernador Juan Manzur. «Estoy contento que en Tucumán están atentos a la enfermedad y empiezan a abrir su actividad responsablemente, con protocolos severos. Se volvió a trabajar cuidando la salud de todos», expreso allí.

«El mérito de esta obra es de Cristina, que se terminó en 2015. Pero vaya a saber por qué no se puso en marcha, lo que perjudicó a muchos tucumanos, no al gobierno de Manzur», dijo también, en referencia a la administración de Mauricio Macri.

“En estos días que leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana, me pregunto por qué se mienten así, si estamos en default desde antes de diciembre, solamente que no lo escriben, lo ocultan”, advirtió Fernández en Santiago.

«Renuevo mi compromiso: no vamos a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue a los argentinos; no vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir”, añadió.

En ese sentido, el Presidente advirtió que la “economía no es una ciencia exacta» sino «una ciencia humanista que nació para distribuir mejor la riqueza entre los hombres”, y garantizó que su gobierno trabajará para que «rápidamente la economía se ponga en marcha» una vez que se haya superado la emergencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus, como ocurrió a partir del 2003 tras la crisis social y económica del 2001.

En su viaje, Fernández está acompañado por los ministros del Interior Eduardo de Pedro, de Obras Públicas Gabriel Katopodis, el secretario General de la Presidencia Julio Vitobello y el secretario de Obras Públicas Martín Gill.