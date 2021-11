El presidente de la nación habló en conferencia de prensa luego de que el resultado poselectoral no expresaran el apoyo a la gestión del Frente de Todos.

Dicen que las urnas hablan sobre la gestión de un gobierno y eso parece haberse expresado ayer. Después que el sector de Juntos por el Cambio se imponga en las generales de este domingo, sobre su próximo opositor; el Frente de Todos, Alberto Fernández, apareció para hablan en un contexto que sigue siendo complicado para toda la comunidad; más allá de estos resultados.

“Empieza la segunda parte de nuestro gobierno y sé que necesitamos un horizonte. Tenemos derechos a la esperanza. Todos y todos necesitamos más certidumbres que cada día y mes estaremos mejor. En homenaje a quienes nos han dejado reorganizarnos nuestras vidas”, aseguró el mandatario.

El presidente también agradeció a quienes apoyaron su gestión mediante el voto y, expresó que “con estas votaciones se termina una dura elección […] quedan enormes desafíos por resolver y una crisis sanitaria que vamos superando”, reflexionó el mandatario.

Parte de la alocución de Fernández, podría interpretarse como un llamado al trabajo o acuerdo para con sectores opositores, algo que había expresado y que será clave para los próximos dos años: “desde el respeto se abre una etapa nueva para nuestro país. Un futuro que como eje tenga la recuperación económica, la creación de empleo que le dé mejor calidad”, remarcó.

También anunció que en diciembre “enviaremos el proyecto de ley económico. Trabajaremos de forma incansable para lograr el apoyo de la comunidad. Quiero asegurarles que vamos a seguir mejorando y reforzando la versión de este gobierno. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que el estado resuelva los problemas de la vida cotidiana. El objetivo es que el crecimiento se convierta en trabajo y salario digno”.

“Hemos cometido errores, yo he cometido errores y hay que hacerse cargo de ellos. Tenemos esperanza y un futuro mejor. No pueden darnos lecciones quienes no se hacen cargo de los daños causados. Vamos a gobernar para todos y todas. No comparto que no tenemos destino. Trabajaremos para todos los argentinos y argentinas”, cerró su discurso Alberto Fernández y destacó que no lo hará solo sino con su equipo de trabajo y con el apoyo de las demás fuerzas.

Diario NDI también publicó: En Tunuyán Aveiro volvió a imponerse y consolida su modelo de gestión