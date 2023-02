El presidente evitó confrontar las críticas de la Cámpora y de su ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro. Sugirió que irá a las PASO y competirá si es necesario con funcionarios de su gestión

El presidente Alberto Fernández se refirió a las críticas que recibe por parte de La Cámpora y de otros sectores del Frente de Todos días antes de que se conforme la mesa política en la que se debatirá la estrategia para las elecciones 2023.

“Lo que ellos dicen es lo que menos me preocupa, no voy a hablar un segundo de eso, cada uno tiene el derecho de pensar lo que quiera, yo voy a mostrar lo que pasó”, planteó en una extensa entrevista concedida a Urbana Play radio al analizar los alcances del acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional.

De acuerdo a la lectura del jefe de Estado, el entendimiento con el organismo multilateral de crédito no provocó un ajuste en la economía como sostienen sus socios del Frente de Todos, especialmente el kirchnerismo. El propio Fernández ha sido blanco de cuestionamientos directos de Andrés “Cuervo” Larroque y de Máximo Kirchner, entre otros dirigentes.

El presidente Alberto Fernández fue entrevistado por María O’Donnell para radio Urbana Play

Más tarde, al ser consultado por la periodista María O’Donnell sobre las diferencias que surgieron con su ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el mandatario retomó el planteo: “No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no; yo gobierno con los que puedo gobernar; yo sigo gobernando, no me importa”.

De Pedro había dejado trascender su malestar porque fue excluido de una actividad con Lula Da Silva durante la visita del presidente brasileño a la Argentina. La versión recrudeció la interna e incluyó fuertes declaraciones de ambos sectores. Finalmente, los socios del FdT acordaron una tregua que fue coronada con un mensaje conciliador del ministro en redes sociales. Sin embargo, los dichos expresados este lunes por Fernández indican que la herida continúa abierta.

Hubo otra frase del Presidente que fue percibida como un ataque en la militancia “K”. Al abordar la estrategia electoral, el mandatario fue consultado sobre la posibilidad de que volviera a compartir fórmula con su actual vicepresidenta, Cristina Kirchner. Fernández respondió: “Qué se yo, o hablamos del pasado o hablamos del futuro… estamos hablando del pasado, no sé”.

No son pocos los dirigentes vinculados a la ex mandataria que entendieron que Fernández trató a CFK como parte del “pasado” y están más enojados por esa frase que por los dichos sobre la relación con De Pedro y la Cámpora.

Fuente: Infobae