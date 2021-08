El presidente Alberto Fernández dijo que no tiene «problema» en abrir el debate sobre la legalización de la marihuana, pero pidió que sea «sin hipocresías», y advirtió que el consumo de alcohol es el «mayor problema» entre los jóvenes.

Fernández aseguró que «poco a poco hay que ir dando pasos» en torno al tema de la marihuana y destacó los avances de su producción con fines terapéuticos e industriales en el país.

«Yo no tengo problema en generar estos debates, en todas esas cosas soy alguien muy liberal y cada uno tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera, también a dañarse», expresó en una entrevista a Julio Leiva para Caja Negra de Filo News.

«Lo que sí el Estado tiene que advertirle que se está dañando y avanzar si es que ese daño pone en riesgo a otros», expresó Fernández al ser consultado si durante su Presidencia el consumo de marihuana será legalizado.

