Alarmante récord: en diciembre se triplicaron los cheques rechazados por falta de fondos

Un dato pone en estado de alerta a la economía nacional, más puntualmente a la cadena de pagos del sector productivo: en diciembre de 2025 se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos.

Según un relevamiento del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), durante el último mes del 2025 se registraron 119.285 cheques rechazados, cifra que representa n incremento del 200% respecto de diciembre de 2024.

Desde el Instituto Argentina Grande advirtieron que “este indicador es un síntoma más de la dificultad de las empresas argentinas para hacer frente a sus obligaciones”, al difundir el informe que analiza la evolución del sistema de pagos.

Este fenómeno afecta principalmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una de las principales herramientas de financiamiento del capital de trabajo.

El gráfico incluido en el estudio muestra un quiebre marcado en la tendencia durante la segunda mitad de 2025. Entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques. Sin embargo, a partir de mayo de 2025, cuando se contabilizaron 41.759 casos, la curva comenzó a acelerarse de manera sostenida.

La escalada se profundizó en el último trimestre del año, con 92.535 rechazos en octubre, 108.979 en noviembre y el pico de 119.285 en diciembre, configurando el nivel más alto desde que se tiene registro.