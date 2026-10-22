Alarma en Junín por contaminación con pesticidas: ocho intoxicados y hasta un perro muerto

Ocho vecinos de La Colonia, en Junín, sufrieron síntomas de intoxicación tras inhalar o entrar en contacto con restos de pesticidas hallados en un baldío cercano a viviendas. Cinco recibieron el alta médica y otros tres permanecían en observación este jueves, fuera de peligro. Además, se investiga si la muerte de un perro en la zona está relacionada con los productos encontrados.

Los bidones, prácticamente vacíos pero con restos de insecticidas, aparecieron en un terreno desocupado junto a un comercio que vende insumos agrícolas, incluidos plaguicidas. Según la información difundida, los recipientes correspondían a marcas que dejaron de comercializarse hace al menos seis años.

El hallazgo del perro muerto encendió la alarma entre los vecinos, que avisaron a la Municipalidad de Junín. A partir de allí intervino el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen), junto con la Policía, Bomberos y una oficina fiscal de turno.

Analizan los restos de pesticidas

Los ocho vecinos, que viven en un domicilio cercano sobre calle Espejo, fueron trasladados al hospital Perrupato, en San Martín, después de presentar síntomas el miércoles por la tarde. Para la mañana del jueves, cinco ya habían sido dados de alta y tres continuaban bajo observación. Ninguno presentó un cuadro de gravedad.

Carlos Escudero, del Iscamen, explicó en declaraciones a Canal 7 que el organismo tomó muestras y retiró los bidones para trasladarlos a un centro de acopio y analizarlos. En una primera evaluación, se trataría de organofosforados, sustancias presentes en algunos insecticidas de uso agrícola.

Los análisis deberán determinar qué productos contenían los recipientes y cómo llegaron al baldío. También se busca establecer si existe un vínculo entre esos restos y la muerte del perro, una hipótesis que todavía no está confirmada.