Alarma de la Iglesia: el mendocino Marcelo Colombo advirtió que crecen los pedidos de ayuda de la clase media baja

La situación social volvió a encender una señal de alerta desde la Iglesia Católica y tuvo como principal voz a un mendocino. El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, advirtió que crecen los pedidos de asistencia social, incluso entre sectores de clase media baja.

“Hay gente de clase media baja que viene a pedir a Cáritas”, sostuvo Colombo al describir el escenario que observan las organizaciones eclesiásticas en todo el país.

Una señal que preocupa: nuevos sectores en situación de vulnerabilidad

El dato que más inquieta a la Iglesia no es solo el aumento de la demanda, sino el cambio en el perfil de quienes buscan ayuda. Según explicó el propio Colombo, muchas de las personas que hoy necesitan asistencia “hace unos meses o años ayudaban” a Cáritas.

Este corrimiento refleja un deterioro social que alcanza a sectores que históricamente no estaban dentro de los programas de asistencia, lo que marca una ampliación de la vulnerabilidad económica.

En ese marco, el referente eclesiástico remarcó que la situación “aflige mucho” a la Iglesia, que viene registrando un incremento sostenido en la cantidad de personas que se acercan a pedir ayuda.

El rol de un mendocino en el centro del debate nacional

La advertencia no es menor si se tiene en cuenta que Colombo no solo es arzobispo de Mendoza, sino también la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Argentina, tras asumir la presidencia de la Conferencia Episcopal.

Desde ese lugar, sus declaraciones adquieren un peso político y social significativo, ya que reflejan la mirada de una institución con fuerte presencia territorial a través de parroquias, comedores y organizaciones como Cáritas.

La advertencia la realizó durante un encuentro con un grupo de intendentes del PJ del conurbano y representantes de la Iglesia Católica, en la que analizaron la situación social en la provincia de Buenos Aires y advirtieron sobre una “aceleración de la crisis” ante la caída del consumo, el aumento del desempleo y el crecimiento de la demanda alimentaria.

En la sede de la Conferencia Episcopal Argentina junto a @gkatopodis, @AlbertoDescalzo, #RobertoAlvarez y a intendentas e intendentes hoy participamos de un encuentro con el presidente de @EpiscopadoArg Monseñor @MarceloDColombo y el Obispo de Quilmes, Carlos Tissera, analizando… pic.twitter.com/8phQzQc7A8 — Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) May 6, 2026

Indigencia y situación de calle, en aumento

El diagnóstico del arzobispo también incluyó otros indicadores sociales preocupantes. Colombo alertó sobre el crecimiento de la indigencia y sostuvo que los niveles de personas en situación de calle son “muy alarmantes”.

Además, vinculó este escenario con las dificultades económicas que atraviesan muchas familias, que ven afectado su acceso a cuestiones básicas como la alimentación, la salud o los ingresos mensuales.

Un llamado a no invisibilizar la crisis

En sus declaraciones, Colombo planteó que la Iglesia no busca posicionarse como una oposición política, sino “aportar una mirada” sobre la realidad social, especialmente en los sectores más vulnerables.

“La justicia social es la dimensión de acompañamiento de la vulnerabilidad por parte del Estado. Nadie debería quedar al margen de la vida social”, sostuvo.

Con este mensaje, el mendocino volvió a instalar en la agenda pública el debate sobre el impacto social de la crisis económica, poniendo el foco en un dato concreto: cada vez más argentinos que antes estaban fuera del sistema de asistencia hoy necesitan ayuda para llegar a fin de mes.