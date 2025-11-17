Al ritmo de Miranda, la Peatonal del Vino tuvo un cierre a lo grande

Con un cierre brillante, Miranda selló la nueva edición de la Peatonal del Vino.

El intendente Ulpiano Suarez participó de las dos noches del evento, recorriendo los stands de bodegas y gastronomía, dialogando con vecinos, turistas y emprendedores, y compartiendo cada momento de una edición que reafirma a la Capital Internacional del Vino como referente cultural. Desde el predio, acompañó el brillante line up y celebró al ritmo de clásicos como “Cuyano” y “Tu misterioso alguien”.

“La Peatonal del Vino fortalece nuestra identidad, dinamiza el turismo y la economía local y consolida a Mendoza como Capital Internacional del Vino”, afirmó el mandatario capitalino.

Entre las dos noches asistieron más de 110 mil personas que disfrutaron de más de 100 etiquetas de vino, 32 stands de bodegas de cinco departamentos de la provincia, food trucks seleccionados y shows en vivo de primer nivel.

De esta manera, la Peatonal del Vino —que había iniciado su primera noche al ritmo de la electrónica— se consagró como histórica en su segunda jornada, con la actuación del grupo integrado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas, una de las propuestas más influyentes del pop nacional, acompañado por los mendocinos Gauchito Club.

Durante dos días, la Peatonal del Vino volvió a demostrar por qué es uno de los eventos más esperados de la Ciudad: el clima acompañó, el público colmó cada rincón y la música electrónica, con Chapa y Castelo, Brigado Crew y Flor Parra, hizo vibrar a miles de asistentes durante la primera noche.

Aún así, la jornada del domingo logró elevar esa experiencia y superar todas las expectativas. El cierre a cargo de Miranda, junto a Gauchito Club y Cami Coccia, convirtió el Parque Cívico en una verdadera celebración popular, donde familias y grupos de amigos brindaron por la cultura del vino, la música y una Ciudad que sigue consolidándose como referente cultural y turístico.

Bodegas

Rubino, Finca Magnolia, RPB, Monteviejo, Dante Robino, Santa Julia, Doña Paula, Casarena, Tierras Altas, Finjamos Demencia, Bodega Sánchez, Clos de Chacras, Familia Verde, Alpassion, Atilio, Fabre, Mi Terruño, Gordo Motoneta, Casa Gli Amici y Ojo de Agua representaron la diversidad enológica de distintos departamentos de Mendoza. Su presencia permitió que mendocinos y turistas degustaran una amplia variedad de estilos y terroirs, consolidando una vez más al vino como símbolo de identidad y cultura mendocina.

El público accedió al predio de manera gratuita, adquiriendo cuponeras para degustar distintas etiquetas, y disfrutó de una oferta gastronómica exquisita y variada, con propuestas para todos los gustos.

Otra de las grandes novedades fue la incorporación de “Dionisia”, la asistente virtual de la Capital del Vino, que brindó información en tiempo real sobre las bodegas participantes, los shows y las actividades.