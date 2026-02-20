Al filo de desafiar la veda: ilusionan a los vecinos de Luján con una importante obra

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino estuvieron en Casa de Gobierno para la apertura de sobres para las obras en el Acceso Sur. La foto generó algo de ruido porque hay veda electoral por las elecciones municipales del domingo. Es cierto que fue en Ciudad, pero también algún alma dañina podría aventurar una presentación judicial.

El acto consistió en conocer quiénes son las empresas interesadas y hubo once ofertas para la ampliación y repavimentación del tramo comprendido entre calle Paso y la Variante Palmira-Agrelo, con un presupuesto oficial de $ 88.912.456.114,46. El financiamiento se realizará íntegramente con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

Las empresas que se presentaron son: Marcalba; Corporación del Sur / Chediack (UTE); Pagliara; Ceosa; Ayfra / Green (UTE); Vialmani; Genco / Rovial (UTE); Da Fré / Ivica y Dumandzic (UTE); Cartellone; Laugero / Kraft (UTE) y Hit.

En el inicio del acto de apertura de sobres, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí, detalló las características técnicas de la licitación y la división de la obra en dos secciones con distintos plazos de ejecución.

“La sección 1 abarca desde calle Juan José Paso hasta Azcuénaga, con una extensión de 7,72 kilómetros y un plazo de 24 meses, con un hito contractual para la tercera trocha a los 14 meses”, indicó. Agregó que “la sección 2 se extiende desde Azcuénaga hasta la Ruta Nacional 7, con 8 kilómetros de intervención y un plazo de 12 meses. El presupuesto total asciende a $88.912 millones”.

Actualmente, el Acceso Sur registra un flujo promedio de 70.000 vehículos diarios. En este contexto, la intervención apunta a eliminar cuellos de botella, mejorar la seguridad y reducir significativamente los tiempos de viaje en uno de los principales ejes de conexión del área metropolitana. El plazo total de ejecución será de 24 meses, con la meta de habilitar la tercera trocha a los 14 meses de iniciados los trabajos, para la Sección 1 y 12 meses para la Sección 2.