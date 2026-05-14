“Al este del Edén”: el drama familiar que promete ser furor en streaming

Netflix apuesta nuevamente por las grandes adaptaciones literarias con “Al este del Edén”, una serie inspirada en la clásica novela de John Steinbeck que llegará a la plataforma con Florence Pugh como una de sus protagonistas principales.

La trama se desarrolla en el valle de Salinas, California, y sigue a las familias Trask y Hamilton a lo largo de distintas generaciones. A través de sus vínculos y enfrentamientos, la historia retoma elementos de la narrativa bíblica de Caín y Abel para abordar temas como la culpa, la ambición, el amor y la lucha entre el bien y el mal.

Uno de los personajes centrales será Cathy Ames, interpretada por Florence Pugh, una mujer compleja y manipuladora que tendrá un rol determinante en la historia familiar. El elenco también incluye a Christopher Abbott, Mike Faist, Martha Plimpton y Ciarán Hinds.

La serie buscará profundizar en los traumas heredados y en cómo las decisiones de una generación impactan sobre las siguientes. Además, pondrá el foco en la idea del libre albedrío frente a un destino aparentemente marcado, uno de los conceptos más reconocidos de la obra de Steinbeck.