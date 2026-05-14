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“Al este del Edén”: el drama familiar que promete ser furor en streaming

La nueva adaptación de la obra de John Steinbeck llegará a Netflix con una historia marcada por conflictos familiares y muchos secretos.

Netflix apuesta nuevamente por las grandes adaptaciones literarias con “Al este del Edén”, una serie inspirada en la clásica novela de John Steinbeck que llegará a la plataforma con Florence Pugh como una de sus protagonistas principales.

La trama se desarrolla en el valle de Salinas, California, y sigue a las familias Trask y Hamilton a lo largo de distintas generaciones. A través de sus vínculos y enfrentamientos, la historia retoma elementos de la narrativa bíblica de Caín y Abel para abordar temas como la culpa, la ambición, el amor y la lucha entre el bien y el mal.

Uno de los personajes centrales será Cathy Ames, interpretada por Florence Pugh, una mujer compleja y manipuladora que tendrá un rol determinante en la historia familiar. El elenco también incluye a Christopher Abbott, Mike Faist, Martha Plimpton y Ciarán Hinds.

La serie buscará profundizar en los traumas heredados y en cómo las decisiones de una generación impactan sobre las siguientes. Además, pondrá el foco en la idea del libre albedrío frente a un destino aparentemente marcado, uno de los conceptos más reconocidos de la obra de Steinbeck.

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