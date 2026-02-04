Ajuste y reorganización: las decisiones de Nación que impactan de lleno en el INTA

El Gobierno nacional avanza con su política de reestructuración del Estado y el INTA quedó en el centro del ajuste. Tras perder su carácter autárquico, el organismo enfrenta un plan que combina retiros voluntarios, venta de tierras y una profunda reorganización interna. El proceso de se aceleró luego del decreto 462/2025, firmado en mayo, que transformó al organismo de autárquico en desconcentrado, bajo la órbita del Ministerio de Economía.

La semana pasada, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria aprobó medidas clave dentro de ese proceso, entre ellas la venta de la mitad de sus tierras y la implementación de un plan de retiros voluntarios que apunta a reducir 1.700 puestos de trabajo.

El plan de retiros voluntarios

Entre los puntos centrales tratados por el Consejo Directivo se definió avanzar en el lanzamiento de un programa de retiros voluntarios, que podría comenzar a regir a partir del 1° de marzo. Para eso, el cuerpo instruyó a la Dirección General de Administración (DGA) a elaborar el esquema correspondiente y elevarlo para su análisis y eventual aprobación en la próxima reunión.

Las entidades que integran el Consejo manifestaron su preocupación por la posible pérdida de cuadros técnicos, formados a lo largo de años dentro del organismo. Por ese motivo, solicitaron que el retiro se instrumente mediante un programa específico, que permita reducir personal sin afectar el rol técnico y operativo del INTA.

Según datos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el INTA cuenta actualmente con 5.791 empleados, aunque la intención del Gobierno sería reducir la planta a 4.000 trabajadores. Desde el inicio de la nueva gestión, entre bajas, retiros voluntarios, cesantías, renuncias y jubilaciones, se contabilizan 878 salidas.

No obstante, los últimos datos oficiales, correspondientes a marzo de 2025, indican que el organismo tenía 6.389 empleados, en su mayoría bajo convenio colectivo de trabajo. En noviembre de 2023, último mes completo de la gestión del Frente de Todos, el INTA registraba 6.790 trabajadores.

Presencia territorial y estructura

El personal del INTA se distribuye en las cinco ecorregiones del país: Noroeste, Nordeste, Cuyo, Pampeana y Patagonia. En esas regiones funcionan 15 Centros Regionales, 52 Estaciones Experimentales Agropecuarias, 359 Unidades de Extensión y 6 Centros de Investigación, que agrupan 22 institutos.

El organismo fue creado en diciembre de 1956, durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, y tuvo como primer presidente al ingeniero agrónomo Marcelo Lernoud.

La hoja de ruta oficial

A fines del año pasado, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, presentó a la Mesa de Enlace un plan de achique estructurado en siete ejes generales, con una agenda de trabajo que se extiende hasta abril de 2026. El programa prevé revisar más de 200 líneas y programas para definir continuidades, reformulaciones o cierres.

Entre las propuestas se incluye la reorganización de los 15 centros regionales, con la posibilidad de fusionarlos en cuatro o cinco macrorregiones administrativas, y la evaluación del funcionamiento de estaciones experimentales y agencias para detectar superposiciones y mejorar la eficiencia operativa, sin definir cierres automáticos.

El Conicet tampoco escapará de la motosierra de Javier Milei.

Tierras en venta y predios en evaluación

Otro eje central del ajuste es la decisión de desafectar 33.836 hectáreas, consideradas “en desuso” por una auditoría oficial. Se identificaron siete predios para su eventual venta. Uno se encuentra en el AMBA y quedaría bajo la órbita de la AABE, con destino aún no definido.

Los otros seis predios se ubican en Catamarca, Chaco-Formosa, Buenos Aires Norte, Mendoza, Patagonia Norte y Santiago del Estero. En estos casos, se anticipó un mecanismo que podría incluir traslados de personal, y se aclaró que varios de los terrenos son campos anexos.

El impacto en el sistema científico

El ajuste no se limita al INTA. El presidente del CONICET, Daniel Salamone, afirmó que el Gobierno evaluará las áreas de investigación con impacto y anticipó que en 2026 se mantendrá el ajuste sobre los ingresos a la carrera científica en niveles similares a 2025.

Salamone respaldó el Programa de Apoyo a la Investigación Científica, que reemplazó a la histórica convocatoria PICT, y confirmó que se sostendrá el ingreso de 400 investigadores y la asignación de 1.800 becas, en un contexto de continuidad del recorte presupuestario.