Ajustado por la baja recaudación, un municipio ofrece descuentos para que los vecinos paguen las tasas

En un contexto económico que complica tanto las finanzas de las familias como las cuentas municipales, un municipio de Mendoza decidió ofrecer importantes descuentos para incentivar el pago de tasas atrasadas y recuperar recursos.

Se trata de Guaymallén, conducido por el intendente Marcos Calvente, que anunció una reducción del 60% sobre los intereses de las deudas correspondientes a tasas municipales y derechos de comercio.

La medida apunta a facilitar la regularización de obligaciones pendientes, pero también representa una herramienta para mejorar la recaudación municipal mediante la recuperación de deudas acumuladas.

El beneficio estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2026 y alcanzará exclusivamente a obligaciones que todavía no hayan ingresado en una instancia de cobro judicial.

Qué deudas podrán regularizarse con el descuento

Según informó la Municipalidad de Guaymallén, el programa contempla las deudas correspondientes al período comprendido entre 2021 y 2025, siempre que no estén judicializadas.

La reducción del 60% se aplicará sobre los intereses acumulados y no sobre el capital original de la deuda.

Desde la comuna explicaron que el objetivo es ofrecer condiciones más favorables para que los contribuyentes puedan ponerse al día y evitar procesos de apremio, que implican gastos adicionales.

La iniciativa también busca recuperar fondos pendientes de cobro en momentos en que los gobiernos municipales necesitan sostener sus ingresos para financiar servicios y funcionamiento.

Cómo acceder al beneficio y dónde pagar

Los contribuyentes que estén alcanzados por el descuento recibirán las boletas de recobro en sus domicilios. También podrán retirarlas personalmente en la Dirección de Rentas, ubicada en el edificio municipal.

Los pagos podrán realizarse mediante Rapipago, Pago Fácil, Mercado Pago, entidades bancarias, plataformas electrónicas o directamente en las oficinas municipales.

La fecha límite para acceder a la reducción de intereses será el próximo 30 de noviembre.

Una nueva estrategia para recuperar deudas

No es la primera vez que Guaymallén recurre a incentivos tributarios para promover el cumplimiento de las obligaciones municipales.

En agosto de 2025, la comuna ya había implementado un programa de regularización que contemplaba descuentos del 40% sobre intereses de tasas inmobiliarias y del 30% para comercios.

Ahora, el nuevo esquema eleva el beneficio al 60% para ambos conceptos, en un intento por facilitar los pagos y recuperar recursos pendientes.

Aunque el municipio no precisó cuánto dinero espera recaudar con esta medida ni cuál es el nivel actual de morosidad, la decisión vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan las administraciones locales para sostener sus ingresos y lograr que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones.