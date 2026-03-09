Agustina Giacomelli hizo historia y Tunuyán consiguió su tercer virreinato nacional de la Vendimia

La Fiesta Nacional de la Vendimia celebró su 90° edición con una noche cargada de emoción, arte y tradición en el Teatro Griego Frank Romero Day. En este marco, la representante de Tunuyán, Agustina Giacomelli, fue coronada como Virreina Nacional de la Vendimia 2026 con 44 votos, mientras que Azul Antolínez, de San Rafael, se consagró como Reina Nacional con 52 votos. De este modo, una nueva página de la historia vendimial comenzó a escribirse.

La elección de Agustina marcó una noche de profundo significado para el Valle de Uco, que vuelve a ubicarse en el centro de la escena con una corona nacional convirtiéndose en la tercer Virreina Nacional oriunda de Tunuyán. Nuestra soberana conquistó al público y al jurado con su presencia y compromiso, llevando con orgullo el nombre del departamento en el escenario mayor de Mendoza.



Emocionada, Agustina Giacomelli agradeció el acompañamiento recibido durante todo el camino vendimial. “Gracias por compartir con nosotras esta noche tan especial. Gracias a mi familia y a mis amigas por ser un sostén fundamental en mi vida y en cada paso que he dado”, expresó la nueva Virreina Nacional de la Vendimia 2026.

También destacó el respaldo institucional y el trabajo colectivo que hace posible la celebración vendimial. “Gracias a la Municipalidad de Tunuyán, a todo su equipo, a nuestras coordinadoras y a nuestro intendente Emir Andraos por cuidarme y acompañarme; nada de esto sería posible sin ustedes. Quiero reconocer a cada uno de los artistas que participaron de esta vendimia por regalarnos una noche mágica y a los trabajadores que, con su esfuerzo, sostienen esta fiesta que hoy celebra 90 años de historia. Gracias Mendoza, ¡feliz Vendimia!”, concluyó.

Para Tunuyán, esta coronación también tiene un fuerte valor histórico. El departamento ha tenido a lo largo del tiempo destacadas representantes en la historia de la Vendimia, tres son las virreinas nacionales electas de Tunuyán. La primera fue Paola Jimena Bressan en 1997, recordada por su calidez, simpatía y profundo sentido de pertenencia con su tierra. Aquella edición, titulada “Vendimia del vino perfecto”, coronó como Reina Nacional a Marinés Dolores Babuggia, representante de Guaymallén, mientras que Bressan se convirtió en la primera virreina nacional en la historia del departamento.

Años más tarde, en 2020, Tunuyán volvió a celebrar con la coronación de María Eugenia Serrani como Virreina Nacional de la Vendimia. Con tan solo 21 años, la joven que representó a Vista Flores fue la segunda más votada en la elección realizada en el Frank Romero Day. Eugenia destacó en aquel momento la importancia del avance del feminismo en la sociedad, señalando que las mujeres hoy cuentan con más oportunidades para mostrarse tal como son y ocupar espacios en igualdad de condiciones.

Hoy, con la coronación de Agustina Giacomelli Pedroza, Tunuyán suma una nueva página a su historia. Su nombre se integra a la lista de representantes que llevaron con orgullo la identidad del departamento al escenario mayor de Mendoza, reafirmando el profundo vínculo entre la comunidad tunuyanina y la celebración que cada año rinde homenaje al trabajo de la tierra y de su gente.